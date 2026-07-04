Sainz admite la decepción de Williams: "Esperábamos mucho más de este nuevo alerón"

Carlos Sainz volvió a repetir prácticamente el mismo guion del viernes en Silverstone. El madrileño consiguió meter el Williams en la Q2 por segundo día consecutivo, volvió a superar a Alex Albon y terminó 15º, pero la sensación al bajarse del coche fue muy distinta a la de la clasificación sprint.

Si entonces habló de una de sus mejores vueltas del año para extraer todo el potencial del FW48, esta vez reconoció que nunca encontró las sensaciones necesarias y que el equipo sigue lejos del salto que esperaba con el nuevo alerón delantero estrenado este fin de semana.

Después de la carrera sprint, Williams aprovechó la reapertura del parque cerrado para modificar la configuración de ambos monoplazas. El objetivo era entender mejor el comportamiento del nuevo paquete y comprobar qué camino ofrecía más rendimiento de cara al resto del fin de semana: "Hicimos algunos cambios de reglaje después de la sprint, intentando que este alerón delantero funcionara un poco mejor, pero no pareció darnos mucho", explicó Sainz.

Además, las condiciones cambiantes tampoco ayudaron: "Con el viento más racheado de hoy creo que dimos un pequeño paso atrás. Incluso con una vuelta perfecta probablemente habría estado por delante de Bearman, pero seguiríamos a cuatro décimas del resto. Es una diferencia bastante grande".

El español reconoció que nunca llegó a sentirse cómodo durante toda la sesión.

"He estado peleando con el coche durante toda la clasificación, así que nunca iba a salir una vuelta perfecta. Quizá el potencial era un 14º puesto, pero poco más".

Williams divide el trabajo... y las conclusiones

Uno de los movimientos más llamativos del equipo fue optar por dos filosofías de reglaje distintas entre los coches de Sainz y Albon. Tras comprobar en la sprint que ninguno de los dos encontraba el rendimiento esperado, Williams decidió separar ligeramente el desarrollo para recopilar más información.

"Decidimos dividir un poco los coches", explicó. "Su configuración tenía algunas ventajas y la mía también, con sus pros y sus contras. En realidad eran bastante parecidos, simplemente cambiaba una pequeña filosofía en el alerón delantero, pero al final los dos llegamos a conclusiones muy similares".

Lo que más preocupa al madrileño, sin embargo, es que las expectativas eran mucho más optimistas antes de llegar a Silverstone: "Esperábamos bastante más. En el túnel de viento y en el simulador este alerón delantero representaba un paso importante, así que confiábamos en notar una mejora mucho mayor. Desgraciadamente, este fin de semana no hemos sido competitivos", concluyó.