Hamilton: "Es frustrante, la potencia desaparece y el coche de delante se escapa"

Lewis Hamilton volvió a subirse al podio de una clasificación en Silverstone, pero esta vez el sabor fue muy distinto al del viernes. Después de hacer vibrar a la afición británica con una inesperada minipole en la clasificación sprint, el siete veces campeón del mundo no pudo repetir la hazaña en la sesión que decidía la parrilla del Gran Premio.

El piloto de Ferrari terminó tercero, por detrás de Andrea Kimi Antonelli y de su compañero Charles Leclerc, y reconoció que, pese a intentarlo todo, esta vez el SF-26 simplemente no tuvo el rendimiento suficiente para batir al Mercedes.

El británico explicó que el coche nunca le transmitió las mismas sensaciones que el día anterior, a pesar de que los cambios introducidos entre ambas sesiones fueron mínimos.

"Simplemente hoy no era tan rápido", resumió Hamilton. "Hicimos un par de cambios en el coche, pero fueron realmente muy pequeños. Aun así, no me sentí tan cómodo como ayer".

La clasificación tampoco fue limpia desde el punto de vista técnico. En uno de los intentos de la Q3 sufrió un problema con el despliegue de energía que condicionó parte de su vuelta y le hizo perder un tiempo muy valioso en uno de los puntos clave del circuito.

"Mi segundo intento fue bastante bueno, pero tuve un problema con el despliegue de energía. Perdí unas tres décimas en la recta de atrás. Luego conseguimos solucionarlo para el final, pero durante toda la clasificación tuve mucho más subviraje y también me costó encontrar consistencia en la frenada de la curva 3 con la configuración que habíamos elegido".

Hamilton reconoció que ese problema no era nuevo. De hecho, ya había aparecido durante la carrera sprint de la mañana: "Fue exactamente igual que en la sprint. Para nosotros está siendo un problema importante tener un despliegue diferente al de ellos. Veremos si mañana conseguimos hacer algo distinto".

El británico admitió que resulta especialmente frustrante sufrir ese tipo de limitaciones en un circuito como Silverstone. "En cualquier circuito, cuando vas a fondo y notas que la potencia desaparece mientras el coche de delante se aleja, claro que es frustrante. Pero entendemos dónde estamos y seguimos trabajando".

Hamilton ve a Antonelli como el gran favorito

A pesar de no poder repetir la pole del viernes, Hamilton prefirió quedarse con la lectura positiva del trabajo realizado por Ferrari, que consiguió colocar sus dos coches entre los tres primeros.

"Es un gran resultado para el equipo tener el segundo y el tercer puesto. Esperemos que mañana podamos meterles un poco de presión".

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si veía posible derrotar a Andrea Kimi Antonelli en carrera, el británico fue mucho menos optimista.

"No pudimos hacerlo esta mañana y no creo que eso cambie", respondió. "Además, él ha ido mucho más rápido hoy que yo ayer. Entre esta mañana y mañana no va a cambiar nada".

Por eso, Hamilton cree que Ferrari tendrá que centrarse primero en mantenerse cerca antes de pensar en atacar.

"Haremos todo lo posible por seguirles, pero si Kimi hace una carrera limpia, se irá".

Las palabras del británico reflejan la sensación que dejó el sábado en Silverstone. Ferrari confirmó que ha dado un importante paso adelante respecto a las últimas carreras y volvió a ser el principal rival de Mercedes a una vuelta.

Sin embargo, también quedó claro que, cuando el equipo alemán consigue extraer todo el potencial del W17, sigue teniendo un pequeño margen sobre el resto. Hamilton lo comprobó primero en la sprint y volvió a hacerlo en la clasificación. Ahora, el reto será impedir que Antonelli vuelva a escaparse cuando se apaguen los semáforos.