Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

La temporada de presentaciones de coches para la campaña 2026 de Fórmula 1 ya está plenamente en marcha después de que Red Bull y su equipo hermano, Racing Bulls, revelaran sus decoraciones el jueves por la noche en Detroit.

Red Bull presentó un diseño renovado que incorpora el azul de su nuevo socio, Ford, mientras que Racing Bulls optó por una decoración predominantemente blanca con detalles en negro y azul.

Y ahora el siguiente en la lista es Haas, que presentó su coche de F1 de 2026 el lunes en un evento online, en lugar de algo más extravagante como lo que han hecho los equipos propiedad de Red Bull u otros de la parrilla.

Así que aquí repasamos la situación del equipo estadounidense de cara a la próxima temporada.

¿Qué hay de nuevo en Haas?

Haas cuenta con un nuevo patrocinador principal y ha reforzado sus lazos con Toyota tras firmar una asociación técnica en 2024, un acuerdo que ha aportado muchos beneficios al equipo estadounidense, especialmente en lo referente al simulador.

El desarrollo de un nuevo simulador de conducción con el piloto en el bucle fue una de las prioridades poco después de firmarse la asociación, ya que era un área en la que Haas estaba claramente en desventaja, al haber dependido anteriormente del simulador de Ferrari en Maranello gracias a su acuerdo de suministro de unidades de potencia.

Evidentemente, no era la situación ideal teniendo en cuenta que la fábrica de Haas está en Oxfordshire, por lo que Toyota ha estado ayudando al equipo —que se incorporó a la parrilla en 2016— a construir su primer simulador de F1 propio en Banbury.

Esto también supuso la llegada de un nuevo piloto reserva, Ryo Hirakawa, piloto de Hypercar de Toyota y doble campeón del Mundial de Resistencia con la marca japonesa. Ese rol le permitió disputar cuatro sesiones de FP1 en 2025 con Haas, que además obtuvo una vía alternativa para la compra de componentes del coche gracias al acuerdo con Toyota.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En lugar de que el propietario Gene Haas tenga que pagar a Dallara o Ferrari por determinadas piezas, si el componente procede de Toyota, el coste se cubre directamente con el dinero del patrocinio. A cambio, la asociación permite a Toyota enviar a sus ingenieros para aprender procesos y conceptos de diseño de la F1, sin tener que "comprar" su entrada en la parrilla, como por ejemplo Cadillac.

Por lo tanto, el acuerdo ha sido muy beneficioso para ambas partes, pero en 2026 dará un paso más al convertirse oficialmente en el equipo TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team. Es un acuerdo histórico para Haas, ya que Toyota asumirá la imagen del programa de ‘Testing of a Previous Car’ (TPC), y el fabricante japonés ampliará su compromiso para ofrecer a sus ingenieros, mecánicos y pilotos una valiosa experiencia en la F1.

Esto significa que MoneyGram deja de ser el patrocinador principal tras un acuerdo que comenzó en 2023.

¿Cuál es el mayor desafío para Haas?

Aunque la asociación con Toyota ha ayudado a Haas en muchos aspectos, el equipo sigue teniendo el reto de competir contra rivales como Red Bull, McLaren o Ferrari, que cuentan con instalaciones mucho más potentes y plantillas mucho más amplias.

Esto hace que sea casi imposible que Haas se convierta en un equipo ganador de carreras, ya que simplemente no dispone del prestigio ni de las herramientas necesarias, algo que solo podría cambiar a muy largo plazo.

El muro de boxes, por ejemplo, evidenciaba anteriormente la desventaja de Haas, ya que solo contaba con tres personas en la plataforma —frente a seis o más en otros equipos— como una clara medida de ahorro de costes. Para 2025 pasó a tener un muro de seis personas, pero aun así debe ser mucho más eficiente con su presupuesto que el resto de equipos.

¿Cuál es el mayor activo de Haas?

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El mayor activo de Haas es, sin duda, su director de equipo, Ayao Komatsu, que ocupa el cargo desde principios de 2024 tras sustituir al directo y mediático Gunther Steiner. Steiner había estado vinculado al equipo estadounidense desde su debut en la F1 y, aunque hubo un punto álgido con el quinto puesto en el campeonato de 2018, la situación se complicó en los últimos años, con Haas terminando último en dos de las tres temporadas previas a su salida.

La llegada de Komatsu, que anteriormente era director de ingeniería en pista, supuso un soplo de aire fresco muy necesario para Haas, en parte porque es el polo opuesto a Steiner. El impacto de Komatsu fue inmediato: Haas subió hasta la séptima posición del campeonato en 2024, se aseguró de maximizar las herramientas ya disponibles en lugar de chocar con el propietario por una supuesta falta de inversión, y trabajó más estrechamente con Gene para mejorar la comunicación y hacerle entender qué se necesita para tener éxito.

El ingeniero japonés, de 49 años, ha cambiado las cosas en todos los niveles, y 2025 fue una prueba más de ello gracias a una alineación de pilotos completamente nueva. Nico Hülkenberg se marchó a Sauber, Kevin Magnussen fue descartado, y llegaron el ganador de grandes premios Esteban Ocon y el prometedor joven Oliver Bearman.

Ambos pilotos trabajaron bien juntos el año pasado, ya que Haas logró su mayor puntuación en una temporada desde 2018, con el cuarto puesto de Bearman en México como gran punto culminante. Pero incluso con una combinación distinta de pilotos, da la sensación de que el equipo estaría en buenas manos gracias al liderazgo de Komatsu y a los cambios que ha implementado, siendo el acuerdo con Toyota otro ejemplo más de ello.

¿Cuál es el objetivo de Haas en la F1 2026?

El éxito para Haas es un concepto muy relativo teniendo en cuenta su tamaño en comparación con otros equipos, por lo que en 2026 el objetivo debería ser simplemente continuar en la misma línea. En la clasificación de 2025, el equipo estadounidense terminó octavo y, aunque fue una posición peor que el año anterior, sumó 21 puntos más en una temporada mucho más competitiva, algo que quedó claro con el podio de Sauber en Silverstone desde la novena posición del campeonato.

Aunque el podio no llegó para Haas, el equipo firmó resultados muy destacados como el cuarto puesto en México, sextos en Brasil y los Países Bajos, y un quinto en China. Es un gran rendimiento, y teniendo en cuenta que Haas cuenta con dos pilotos capaces de sumar puntos en un buen día, el equipo solo necesita asegurarse de que Bearman y Ocon dispongan de un coche que les permita lograrlo.

