Vídeo: McLaren enciende el MCL40 y arranca la defensa del título en la F1 2026

Los últimos serán los primeros, dice la cita tomada del Evangelio según Mateo (20,16). Sin recurrir a lo sagrado ni mezclarlo con lo profano, en aquel caso la perífrasis indicaba una inversión de valores, donde quien es humilde o se encuentra en una posición desfavorecida acabaría recibiendo mayores recompensas. En este caso, es lo que desea McLaren.

El equipo campeón del mundo de Constructores en título, de hecho, será el último en presentar su monoplaza de 2026 (junto a Aston Martin) y también ha sido uno de los últimos en realizar el 'fire up' de su nueva arma.

El MCL40, que estará en manos del vigente campeón del mundo Lando Norris y de su compañero de equipo Oscar Piastri, se encendió por primera vez hoy en Woking, bajo la atenta mirada del team principal Andrea Stella y de gran parte del equipo.

El monoplaza, como se ha dicho, debutará en pista durante el shakedown de Barcelona, que se celebrará en el trazado catalán de Montmeló. Pero de forma oficial será presentado el 9 de febrero, poco antes del inicio de los test de pretemporada de Fórmula 1 que se disputarán en Sakhir, en Bahrein.

El vídeo con el que se documentó el fire up del monoplaza del equipo papaya fue publicado a primera hora de la tarde de hoy y permite escuchar el encendido de la tan comentada unidad de potencia Mercedes.

Esta fue controlada mediante un joystick que envió impulsos al motor a través de un único comando. 47 segundos de vídeo que no dejan entrever nada, salvo la satisfacción del equipo al ver culminado el trabajo de meses, pero que podrían tener un peso relevante en el devenir de la temporada si el MCL40 se mostrase a la altura de los dos últimos coches nacidos del genio de Rob Marshall y de los ingenieros a los que dirige desde hace ya algunos años tras su llegada a Woking.