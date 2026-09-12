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Antonelli lidera también una FP3 en Madring con dos accidentes y banderas rojas

El líder del mundial volvió a encabezar la tabla de tiempos en la FP3 del GP de España 2026 de F1, que acabó con bandera roja tras otra que duró más de lo esperado.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Madrid.- El favorito al título Andrea Kimi Antonelli lideró (como la FP2) también la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de España de F1 2026, disputada tres horas y media antes de la clasificación. Lo hizo por 0.166s sobre Charles Leclerc, después de haber sido el de Ferrari el más rápido tanto antes de la bandera a cuadros como al principio de la reanudación. Oscar Piastri se quedó cerca de Leclerc, con los tres primeros separados por solo 0.189s, en una sesión con dos banderas rojas.

La a FP3 fue más larga de lo habitual, y es que tras un accidente de Lewis Hamilton en la última curva cuando quedaba más de la mitad de la práctica, Dirección de Carrera, que en principio dejó correr el cronómetro como ordena el reglamento, decidió luego detenerlo a falta de 15:38 para que la pérdida de kilometraje no fuera tan grande en una pista nueva. Las barreras se habían descolocado y la reparación duró más tiempo de lo esperado, y así, en vez de 13:30h, la bandera a cuadros cayó a las 13:48h.

Pero lo hizo después de otra bandera roja, por un accidente más aparatoso de Oliver Bearman, que salió por su propio pie pero cuyo Haas F1 quedó dañado y peligra de cara a la clasificación.

Sin Hamilton en la ecuación (no pudo volver a salir tras su accidente), Lando Norris fue cuarto, a 47 milésimas de su compañero, y Max Verstappen quinto, con un George Russell que continúa su extraño fin de semana en la sexta plaza.

Rodando solo con blandos, (aunque al final todos marcaron su mejor tiempo con ese compuesto) Fernando Alonso terminó 17º, como el mejor de los Aston Martin, y tratará de luchar por meterse en Q2. Justo detrás, 18º, estuvo Carlos Sainz, en una sesión donde el otro Williams, el de Alex Albon, no hizo ninguna vuelta cronometrada después de un toque con el muro al inicio de la práctica.

La clasificación, a las 16:00h.

Resultados de la FP3 de Madring

FP3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'32.797

   S 210.032
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 13

+0.166

1'32.963

 0.166 S 209.657
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.189

1'32.986

 0.023 S 209.605
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.236

1'33.033

 0.047 S 209.499
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.375

1'33.172

 0.139 S 209.187
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.702

1'33.499

 0.327 S 208.455
7 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 14

+1.105

1'33.902

 0.403 S 207.561
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.136

1'33.933

 0.031 S 207.492
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+1.487

1'34.284

 0.351 S 206.720
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.491

1'34.288

 0.004 S 206.711
Ver resultados

Resumen completo de la FP3 de Madring

Como es habitual, en la FP3 de Madring tampoco salió nadie a pista nada más encenderse el semáforo verde, porque incluso ante la necesidad de acumular más kilometraje en la pista nueva, no había muchos riesgos que correr a menos de cuatro horas de la clasificación.

Gabriel Bortoleto fue el primero en romper el silencio cuando habían transcurrido los primeros cinco minutos, y comenzó a rodar con medios. Pronto le siguió su compañero Nico Hulkenberg, y reaccionaron instantes después Bottas, Colapinto y los Aston Martin, antes de que comenzaran a animarse más las cosas y media parrilla ya hubiera pisado la pista.

La primera vuelta de Sainz con medios se quedó a 1.4s de los Audi, y la primera de Alonso, también con medios, a 1.7s. Luego, Alonso se quedó a un segundo, pero vio cómo Lawson, con duros, se colaba delante de él. Después de que Albon avisara al equipo de haber tocado el muro, Norris se saltó una chicane con una salida de pista sin consecuencias.

Charles Leclerc, con blandos, marcó un nuevo tiempo de referencia tras cumplirse el primer cuarto de hora, aunque al instante Hamilton le superó con un 1:34.284. Carlos Sainz se salió en la curva 7, donde tiró de frenos para una gran salvada, logrando evitar el muro.

 

Andrea Kimi Antonelli se puso al frente con un 1:33.664, por delante de Norris, pero contestó Leclerc bajando a 1:33.332. Sin embargo, y antes de llegar a la mitad de sesión, todavía con 35 minutos por delante, Lewis Hamilton sufrió un accidente en la última curva que detuvo todo con bandera roja y luego cerrando el pitlane mientras se retiraba el monoplaza y se arreglaban las barreras.

Como las protecciones se habían desconfigurado, el trabajo tardó más de la cuenta, y eso hizo que Dirección de Carrera decidiera detener el crono con 14:38 aún por delante. Así, a la hora a la que debería haberse terminado, se reanudó todo, y la pista se llenó de coches.

Max Verstappen, que antes de la bandera roja no tenía tiempo, se puso segundo, aunque leclerc mejoró su propia marca. Piastri se coló entre ellos, aunque Antonelli se colocó segundo.

Norris dio un paso al frente para quedarse a 70 milésimas de Leclerc, y cuando parecía que nadie batiría a Leclerc, Antonelli lo hizo por 0.166s a cinco minutos del final. Aun así, aún quedaba un último golpe de efecto, o golpe directamente, el de Oliver Bearman con el Haas, que como ocurrió poco antes de la bandera a cuadros, hizo que todo acabara con bandera roja.

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