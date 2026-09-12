Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'

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Lewis Hamilton provocó una bandera roja en la FP3 del GP de España tras chocarse en el muro de la última curva en el Madring.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Accidente Hamilton MADRING

Madring.- El circuito de Madring se ha cobrado su segunda 'víctima', y es que Lewis Hamilton se ha convertido en el segundo piloto de Fórmula 1 que estrellaba su coche contras las barreras de la nueva pista del calendario.

Quedaba más de media sesión de FP3, la última de entrenamientos libres del GP de España 2026 de F1, cuando el inglés se salió en la última curva, la 22, donde no pudo girar, y terminó contra las barreras de protección.

 Aunque rápidamente pudo dar marcha atrás y reanudar la marcha, dirección de carrera sacó una bandera roja que pudo parecer algo precipitada, que detuvo por completo la actividad.

Vídeo: accidente de Hamilton en la FP3 del Madring

 

El inglés, con el coche dañado y el alerón delantero visiblemente afectado, reanudó la marcha, y al haber sido en la última curva, tenía que recorrer el circuito entero para volver al box. El equipo le dijo por radio que detuviera el coche, pero desoyó y continuó hacia adelante. Llegando a la Monumental, su ingeniero insistió en que parara el coche en un lugar seguro, avisándole de que tenía un pinchazo. Y Hamilton respondió: "Lo he visto. Si puedo llevarlo de vuelta lo haré. Si no, lo detendré en un lugar seguro".

Así, el heptacampeón seguía, pero llegando a la curva 14, con la rueda trasera derecha pinchada y el morro del monoplaza colgando, se vio obligado a estacionar el Ferrari que tuvo que ser retirado en una grúa. La salida del pitlane se mantuvo cerrada en todo momento, pero el cronómetro siguió corriendo, aunque cuando quedaban 15:30, y se vio que el trabajo de reparación de las barreras duraría más de lo esperado (porque se habían descolocado), Dirección de Carrera decidió detener el crono para que los equipos no perdieran tanto y tan valioso tiempo en un circuito nuevo.

Este es el segundo accidente de un Fórmula 1 en el circuito madrileño. Y es que en un viernes lleno de incidentes en Fórmula 2 y sobre todo Fórmula 3, la categoría reina solo tuvo un choque, el de Arvid Lindblad, que provocó la primera bandera roja de la historia del Madring.

Pese a los temores que había antes del fin de semana, sin embargo, ninguno de esos accidentes han sido graves (ni siquiera en el que se incendió el coche en la FP1 de Fórmula 2), y en todos el piloto ha podido salir por su propio pie del monoplaza.

Te lo contamos AQUÍ:

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