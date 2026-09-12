Así es la primera parrilla de F1 de la historia en Madring: filas y posiciones

Ya tenemos la primera parrilla de salida de la historia de la Fórmula 1 en Madring, y el estreno no ha podido ser más apretado. Lando Norris se llevó una pole espectacular con un 1:31.824 después de una Q3 decidida por detalles mínimos, con los cinco primeros separados por menos de dos décimas. La igualdad fue máxima en el nuevo circuito de Madrid y dejó una parrilla muy comprimida para la carrera del domingo.

A continuación puedes consultar todas las filas, posiciones y el orden de salida completo del Gran Premio de España de F1 2026.

Parrilla de salida de la F1 del GP de España: filas y posiciones en Madring

Quién ha hecho la pole del GP de España de F1 2026 en Madrid

Lando Norris saldrá desde la pole en el Gran Premio de España de F1 2026 después de firmar una vuelta de 1:31.824 en la primera clasificación de la historia de Madring.

El piloto de McLaren logró así su tercera pole position de la temporada 2026 y lo hizo en una Q3 extremadamente apretada, donde cualquier pequeña diferencia podía cambiar varias posiciones. Norris fue quien mejor ejecutó su vuelta cuando más importaba y se ganó el privilegio de arrancar primero en la primera carrera de Fórmula 1 que se disputará en el nuevo circuito de Madrid.

La pole cobra todavía más valor por la enorme igualdad de la sesión: los cinco primeros terminaron separados por menos de dos décimas, dejando una parrilla muy comprimida para la carrera del domingo.

A qué hora es la carrera principal de F1 en Madring

La primera carrera de Fórmula 1 de la historia en el circuito de Madring se disputará este domingo 13 de septiembre. Después de tres sesiones de entrenamientos libres y de una clasificación que decidió la primera parrilla del nuevo trazado madrileño, llegará el momento de la verdad sobre sus 5,414 kilómetros.

La salida del Gran Premio de España 2026 de F1 está programada para las 15:00h, hora peninsular española. Serán 57 vueltas y 308,399 kilómetros de carrera en un circuito completamente nuevo para la categoría y en el que, por tanto, también habrá muchas incógnitas estratégicas hasta que se apague el semáforo.

Carrera del GP de España de F1 2026 en Madring: domingo 13 de septiembre a las 15:00h

Esta es la parrilla de F1 en Madring con los tiempos

En qué posición sale Alonso en la carrera de F1 en Madrid

Fernando Alonso saldrá desde la 18ª posición en la primera carrera de Fórmula 1 que se disputará en Madring. El asturiano cayó eliminado en la Q1 por un margen mínimo después de marcar un tiempo de 1:35.388 en su vuelta rápida.

Alonso parecía tener opciones de sobrevivir al primer corte, pero las últimas mejoras de los Williams terminaron empujándole hacia la zona de eliminación. Finalmente quedó 18º, justo por detrás de Carlos Sainz y por delante del Cadillac de Sergio Pérez.

Así, al bicampeón del mundo le tocará afrontar el domingo desde muy atrás una carrera que ya se presentaba complicada para Aston Martin. En un circuito nuevo, con pocas referencias de carrera y donde los adelantamientos todavía son una incógnita, Alonso necesitará buscar oportunidades desde las primeras vueltas para intentar remontar.

En qué posición sale Sainz en la carrera de F1 en Madrid

Carlos Sainz saldrá 17º en el GP de España de F1 después de quedarse literalmente a las puertas de la Q2 en Madring. El madrileño, uno de los grandes protagonistas del estreno de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de su ciudad, no pudo superar el primer corte por apenas unas milésimas.

Sainz marcó un 1:35.312 en su último intento, pero no fue suficiente para meterse entre los 16 pilotos que avanzaron a la Q2. Su compañero de Williams sí consiguió salvar el corte por solo cinco milésimas, una diferencia prácticamente inexistente que dejó al español eliminado en la primera parte de la clasificación.

El resultado condena a Sainz a una posición de salida muy retrasada para la primera carrera de F1 en Madring y le obligará a remontar el domingo. Además, Williams ya había llegado a Madrid consciente de que las características del nuevo trazado podían poner especialmente a prueba su monoplaza, por lo que recuperar posiciones no será una tarea sencilla.

En qué posición inicia Pérez en la carrera de F1 en Madrid

Sergio Pérez saldrá desde la 19ª posición en el Gran Premio de España 2026 de F1. El mexicano volvió a ser el Cadillac mejor situado en la clasificación de Madring, pero su 1:35.913 no fue suficiente para escapar de la eliminación en la Q1.

Pérez terminó inmediatamente por detrás de Fernando Alonso y tendrá una salida complicada en la primera carrera de Fórmula 1 de la historia del nuevo circuito madrileño.

La parte final de la parrilla estará además condicionada por los problemas que impidieron participar en la Q1 a Oliver Bearman y Lance Stroll. Bearman no pudo disputar la sesión después de su accidente en la FP3, mientras que Stroll se quedó sin marcar tiempo por un problema en su Aston Martin.

En qué posición inicia Colapinto en la carrera de F1 en Madrid

Franco Colapinto saldrá desde la novena posición en el Gran Premio de España de F1 2026 después de firmar una de sus mejores clasificaciones de la temporada en Madring. El argentino consiguió meterse en la Q3 y se aseguró así un puesto entre los diez primeros de la parrilla para la carrera del domingo.

Ya en la última ronda de la clasificación, Colapinto solo pudo batir a Lindblad y cerró la sesión 9º, pero partir desde la quinta fila le deja en una situación muy favorable para pelear por los puntos. Y más todavía en un circuito como Madring, donde adelantar no parece sencillo y la posición de salida puede tener un peso importante en el resultado final.

Su clasificación también supone un golpe sobre la mesa dentro de Alpine. Colapinto terminó claramente por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó eliminado antes y solo pudo clasificarse 14º. Una diferencia significativa en un sábado en el que el argentino aprovechó mucho mejor las oportunidades y se ganó una posición de salida que le permite mirar directamente al top 10.

Crónica de la qualy: Fórmula 1 Norris entra en la historia con la primera pole en Madring por milésimas