Mercedes lidera la FP1 del GP de España en Madring, Ferrari sigue generando sospechas

Madrid.- El 'filming day' que a primeros de junio hizo Ferrari en el Madring levantó sospechas y alguna queja, y pese a que este jueves los pilotos del Cavallino restaban importancia a esa jornada, el inicio del GP de España 2026 de F1 no terminó de despejar las dudas. Con los neumáticos medios, fueron más rápidos que el resto, y con blandos, sendores errores de Lewis Hamilton y Charles Leclerc les dejaron tercero y cuarto, por delante de todos menos de los Mercedes con blandos.

Y es que pese a que el primer intento de Andrea Kimi Antonelli y George Russell con blandos no pudieron con la marca de los Ferrari con medios, luego sí lo hicieron, para batirles por medio segundo y seis décimas el líder del mundial y por algo menos de tres y de cuatro décimas Russell. Cuando consigan no fallar, Ferrari parece estar probablemente ahí.

Pese a los temores previos, fue una sesión sin accidentes ni banderas rojas, solo algún roce al muro, alguna salida a las pocas escapatorias que hay y vueltas borradas por límites de pista.

Detrás de los Mercedes y los Ferrari estuvo Max Verstappen, aunque más lento que Hamilton con medios. Tras el tetracampeón y a más de dos décimas terminó Lando Norris, con Arvid Lindblad séptimo como último piloto a menos de un segundo del líder.

Octavo y ya a un segundo acabó Oscar Piastri, con Nico Hulkenberg cerrando el top 10 pero a 1.4s de Russell.

Después de su fin de semana muy bueno en Monza, los Alpine dieron un paso atrás, aunque Franco Colapinto, 13º, terminó delante de Pierre Gasly, 14º. En esas posiciones de teórico acceso a la Q2 también terminó Fernando Alonso, 15º, casi ocho décimas por delante de su compañero Lance Stroll, 19º con el otro Aston Martin.

También Carlos Sainz, 17º, fue el más rápido de su equipo, ya que Alex Albon, 20º, únicamente superó a los Cadillac (con Sergio Pérez delante de Valtteri BottaS).

Lo siguiente, a las 17:00h, la FP2 del GP de España, quizás buscando más los límites.

Resultados de los Libres 1 del GP de España de F1 2026

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Resumen de los Libres 1 del GP de España de F1 2026

Con 24.3ºC de temperatura ambiente y 42.2ºC de temperatura en pista en un viernes soleado

Esteban Ocon tuvo el honor de ser el primer piloto en salir, y como suele ocurrir con los circuitos nuevos, no tardó en llenarse de coches el asfalto. Todos dejaron el box al instante menos Hulkenberg y Colapinto. El 1:44.336 de Ocon fue el primer registro oficial del mundial de Fórmula 1 en Madring, una marca que obviamente pronto caería. Verstappen marcó el ritmo al inicio con un 1:39.257. Después de que Verstappen bajara a 1:38, Antonelli comenzó a mostrar el ritmo de Mercedes, con un 1:37.294 que rápidamente Hamilton respondió marcando 1:36.066.

Transcurridos los primeros diez minutos por fin apareció Franco Colapinto, el último en hacerlo. La pista siguió mejorando y los pilotos encontrando más los límites, y Hamilton se mejoró a sí mismo con un 1:35.563 antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Que Leclerc se pusiera segundo no calmó en sala de prensa los comentarios sobre aquel Filming Day, y que Hamilton aún con medios bajara a 1:34.803, tampoco.

Antonelli parecía intentar contestar, pero se quedó a tres décimas, y el que sí mejoró a Hamilton fue su compañero con el otro Ferrari, con un 1:34.683. Arvid Lindblad se llevó un susto en La Monumental, donde se encontró a Antonelli y a Hamilton, que le obligaron a frenar en mitad de la peraltada. "Siempre son los dos mismos tíos, están haciendo estupideces", protestó por radio.

Superada la primera mitad de la sesión y con neumáticos blandos, Antonelli marcó el récord del sector 1, pero su vuelta al final acabó siendo dos décimas y media más lenta que la nueva de Hamilton, que había bajado el listón a 1:34.620. Russell tampoco mejoró con blandos el ritmo de los Ferrari, y Antonelli, a la segunda, se quedó a 63 milésimas de Hamilton y exactamente el mismo tiempo que Leclerc.

En la siguiente ataque, Russell se puso primero con un 1:34.145, pero aún tenían que salir los Ferrari con blandos. El primer intento de los de Maranello con los Pirelli rojos fue fallido, y luego Leclerc, tras marcar récord del primer sector, se salió de pista, afortunadamente para él sin tocar el muro. Hamilton también falló en la misma curva, la 17.

Antonelli se quedó a menos de tres décimas de Russell, pero los Ferrari ya no pudieron exprimir esas gomas tras sus errores. Fernando Alonso también se llevó un susto tocando el muro antes de la monumental.

Leclerc mejoró, pero no lo suficiente como para quedarse a menos de medio segundo, con unos neumáticos que ya no daban más de sí.