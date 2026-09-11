Qué podemos esperar de la nueva carrera de F1 con el debut de Madring

Los diez años en los que Madrid acogerá el Gran Premio de España, tomando el relevo de la carrera de Barcelona —que ahora se celebrará cada dos años—, constituyen el último esfuerzo de la Fórmula 1 por llevar su campeonato a los núcleos urbanos.

Lo hace a lo largo de 57 vueltas en un circuito gigantesco y complejo que llevará algún tiempo a pilotos y equipos comprender en su totalidad desde el punto de vista de la ingeniería.

Las primeras imágenes conceptuales del llamado «Madring» suscitaron reacciones encontradas, con el temor de que el traslado del Gran Premio de España desde el circuito permanente de Barcelona a la zona de Valdebebas, cerca del principal aeropuerto de Madrid, supusiera que la F1 añadiera otro circuito urbano genérico, una jungla de asfalto que pronto quedaría en desuso. Ni siquiera hace falta mirar más allá de las fronteras españolas para evocar recuerdos del Gran Premio de Valencia, desaparecido hace tiempo, un destello sin inspiración en una sartén del tamaño de una paella en lo que ahora es un circuito fantasma.

Nuestra primera visita al emplazamiento en junio sugirió que el circuito —diseñado originalmente por Dromo antes de que las fases finales de la construcción se transfirieran a Tilke— indicaba que el producto final no es, ni mucho menos, como aquello. Pero tampoco se parece en nada a ningún otro circuito del calendario.

¿Un desafío monumental para los pilotos?

La zona que rodea la recta de salida y meta se encuentra cerca del recinto ferial de IFEMA y de las vías de acceso público, lo que sin duda confiere al primer sector una sensación de «stop-start» que recuerda a circuitos como los de Miami y Singapur.

Pero luego, el sector construido expresamente en los antiguos terrenos del festival Mad Cool, donde los diseñadores contaban con un lienzo en blanco para trabajar, es una combinación de curvas exigentes de velocidad media a alta con numerosos cambios de desnivel y peralte entretejidos en su trazado, lo que disipa cualquier idea de que el Madring vaya a ser un circuito olvidable y estandarizado que no ponga a prueba a los pilotos.

El punto de referencia más destacado, que aparece en el cartel oficial de la carrera y en otros materiales promocionales, es «La Monumental»: una curva larga y rápida con peralte, que presenta la inclinación máxima permitida del 24%. Esta curva de 550 metros es mucho más larga que la última curva de Zandvoort, con la que se podría comparar en cierta medida, ya que traza un arco de 270 grados alrededor del extremo norte del circuito, construido expresamente para ello.

El pronunciado peralte de «La Monumental» presenta un desnivel y una elevación que cambian continuamente

Esa imponente curva, que cuenta con una tribuna en el exterior, causó una impresión asombrosa en persona debido a sus continuos cambios de pendiente, radio y elevación, lo que la distingue de otras curvas peraltadas del calendario o de las que se encuentran en las carreras en óvalos. No hay zona de escapatoria, pero el exterior está flanqueado por una barrera SAFER.

"Es una curva muy, muy especial", afirmó Charles Leclerc tras explorarla durante una polvorienta jornada de rodaje en el Filming Day de Ferrari hace un par de meses. "Es una curva en la que creo que, en la clasificación, tendremos que ser muy valientes porque vamos a estar al límite".

"Creo que puede convertirse en una de las curvas más emblemáticas de la temporada, sobre todo con la tribuna. Eso contribuirá a la experiencia de esa curva. Una cosa es segura, y es que habrá que darlo todo".

A esa curva le siguen varios cambios de dirección a gran velocidad con poco espacio de escape. Tal y como sugirió un test de F3 plagado de banderas rojas, el circuito resultará complicado de dominar en su primer año.

Mapa del circuito de Madrid

¿Tendrá Madrid un problema de adelantamientos?

Los primeros indicios sugieren que el Madring, si bien no será el favorito absoluto de los pilotos, supondrá un reto de conducción respetable en la clasificación. Sin embargo, aún está por ver si el circuito será capaz de ofrecer un espectáculo apasionante. Debido a sus numerosas zonas de frenada, el circuito debería situarse en la mitad de la tabla en cuanto a retos de recuperación de energía. Los adelantamientos no parecen especialmente fáciles, siendo la recta entre las curvas 3 y 5 las oportunidades más evidentes.

"Va a ser un circuito muy exigente", afirmó con diplomacia Leclerc. "No sé qué pasará con los adelantamientos, no estoy seguro de que haya tantos; espero equivocarme. Pero creo que la clasificación y el reto de pilotar en un circuito así van a ser de lo más emocionante de la temporada".

Lo que Madrid puede ofrecer a la F1

Donde Madrid quiere marcar una verdadera diferencia es en su accesibilidad. El circuito no solo está a poca distancia en coche del aeropuerto, sino que también está conectado a la extensa red de metro y tren de cercanías de Madrid. Los organizadores prometen un acceso sin complicaciones al circuito desde cualquier punto de la capital, algo que durante mucho tiempo ha sido un punto débil en Barcelona por la localización de la pista.

En ese sentido, es exactamente el tipo de sede que ha cautivado a los responsables de la F1. Una carrera urbana bien integrada en una "ciudad de destino", con todas las comodidades, soluciones de movilidad y sostenibilidad incorporadas, y espacio para amplias instalaciones VIP.

"Bueno, tú sabes mejor que yo que entrar y salir de un circuito tradicional es una pesadilla. Aquí contamos tanto con el metro en el sur como con el tren de cercanías en el norte, lo que va a resultar extremadamente cómodo", prometió Carlos Jiménez, director de operaciones de IFEMA. "Ambas son líneas muy rápidas con muy pocas paradas, ya que se diseñaron para conectar rápidamente el aeropuerto con el centro de la ciudad. Por eso, creemos que la experiencia de los aficionados a la hora de llegar al circuito marcará la diferencia".

"Es muy cómodo, pero la contrapartida es que nos obliga a esforzarnos más para ofrecer una buena experiencia. De lo contrario, los aficionados volverán rápidamente a los hoteles y restaurantes de la ciudad, ya que competimos con el centro de la ciudad".

La Fórmula 3 realizó una prueba en pista en el circuito a finales de agosto Foto: Madring

Queda por ver si Madrid podrá cumplir su promesa de organizar una primera edición sin contratiempos de su evento, con un aforo máximo de 110 000 espectadores. Ha habido muchos ejemplos recientes en los que el primer año ha supuesto una oportunidad de aprendizaje, como en Miami y Las Vegas. Es probable que el regreso de la F1 a Madrid también tenga algunos pequeños problemas, pero los organizadores afirman estar preparados para ello.

"No es fácil", afirmó Luis García Abad, antiguo representante de Fernando Alonso y ahora director general del evento. "Llevo 25 años vinculado a la F1 y nunca pensé que fuera a ser tan difícil en cuanto a todas las cosas de las que hay que estar al tanto".

"He estado hablando con todos los promotores, y los problemas son más o menos los mismos cuando intentas construir algo desde cero. Pero IFEMA nos dio muchas soluciones. No teníamos un circuito, pero sí wifi, energía y una estación de metro en la entrada principal. Si intentas organizar algo en un circuito diferente, es una pesadilla. Pero con todos estos elementos [ya disponibles], pudimos hacerlo realidad".

"Ahora tenemos que ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes".

Que así sea.