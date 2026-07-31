Las fotos de vacaciones de Verstappen y Wolff avivan los rumores, pero...

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Max Verstappen y Toto Wolff han avivado los rumores sobre el futuro del piloto de Red Bull tras ser fotografiados juntos de vacaciones. Sin embargo, esta vez es distinto.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, y Toto Wolff, director de Mercedes-AMG

A Max Verstappen y el director del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, se les ha fotografiado juntos de vacaciones durante la primera semana del parón veraniego, lo que ha desatado nuevas especulaciones en el paddock sobre el futuro a largo plazo del cuatro veces campeón. 

Han circulado por las redes sociales unas imágenes en las que aparecen el holandés y su pareja, Kelly Piquet, junto a Toto Wolff y su esposa, la directora general de la F1 Academy, Susie Wolff. Las fotografías muestran a los cuatro charlando en la cubierta de un yate y divirtiéndose con motos acuáticas y hoverboards.

Aunque no es la primera vez que se fotografía a Verstappen y Wolff de vacaciones juntos, eso, como es lógico, ha avivado los rumores que vinculan a Verstappen con la escudería de Brackley.

 

Cabe destacar que las familias de Wolff y Verstappen son amigos desde hace mucho tiempo. Wolff explicó anteriormente que el respeto mutuo entre él y el padre de Verstappen, Jos Verstappen, se ha mantenido intacto tras una reunión en el salón de su casa en Viena. 

"Me he llevado bien con Jos toda mi vida, quizá porque nos parecemos un poco. Creo que mantuvimos una relación muy buena desde que Max entró en el punto de mira, compitiendo en monoplazas", declaró Wolff en 2024. 

"Probablemente nuestra reunión en mi salón de Viena [antes de que Verstappen aceptara unirse al equipo hermano de Red Bull] fue la primera gran reunión sobre Fórmula 1 que mantuvimos, y siempre tuvimos claro cómo debían funcionar las cosas tanto para ellos como para nosotros. Creo que ese respeto mutuo siempre se ha mantenido".

Verstappen también compitió en las 24 Horas de Nürburgring de 2026 con un Mercedes-AMG GT3 Evo de la escudería Winward Racing.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A pesar de las especulaciones y de sus anteriores declaraciones en las que afirmaba que se había arrepentido de no haber fichado a Verstappen antes de que este se convirtiera en piloto junior de Red Bull en 2014, Wolff confirmó recientemente que está deseando mantener su alineación de pilotos, formada por George RussellKimi Antonelli, para 2027.

"No queremos cambiar las cosas", declaró Wolff a Sky Sports F1. "Se lo hemos dicho también a George, y creo que es una alineación que nos viene bien. Estoy muy contento con los dos".

Verstappen tiene actualmente contrato con Red Bull hasta finales de 2028, aunque una cláusula de rescisión le permitiría marcharse antes si decide activarla. Se da por hecho que el piloto de 28 años podrá activar la cláusula de salida si no ocupa, como mínimo, el segundo puesto en la clasificación de pilotos antes de las vacaciones de verano.

Actualmente es sexto con 109 puntos, a 110 puntos del líder del campeonato, precisamente Antonelli. Además de los rumores sobre Mercedes, a Verstappen se le ha relacionado con McLaren. Mientras esos rumores siguen circulando, el piloto de Red Bull se ha mantenido hermético sobre su futuro. "No quiero decir ni sí ni no, ni esto ni aquello sobre mi futuro", afirmó antes del Gran Premio de Bélgica.

"Ya he dicho muchas veces que, si hubiera alguna novedad, lo diría yo mismo", remató.

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