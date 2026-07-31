Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"

Stefano Domenicali ha hecho balance de una primera mitad de temporada que comenzó con muchas dificultades. El inicio del campeonato mundial vino acompañado de numerosas críticas dirigidas a las decisiones que dieron lugar a la nueva generación de unidades de potencia.

Desde los primeros test en Bahrein hasta la tercera carrera de la temporada en Suzuka, el tema que acaparó la atención fue la difícil gestión de la energía eléctrica de los motores, y varios pilotos manifestaron su descontento por verse obligados a adoptar un estilo de conducción poco natural en comparación con experiencias anteriores.

Sin embargo, tras cinco meses, el panorama ha cambiado. "Es increíble ver lo rápido que pueden cambiar las situaciones", comentó Stefano Domenicali, CEO de la F1. "Recuerdo que, al inicio de este nuevo ciclo normativo, había mucha negatividad y muchas preocupaciones. Hoy el ambiente ha cambiado de forma significativa. Forma parte de la naturaleza de nuestro deporte: al principio siempre se tiende a ver los problemas, en lugar de centrarse en las oportunidades que cada cambio puede ofrecer".

George Russell, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

La mejora se ha producido gracias al esfuerzo natural de las escuderías por comprender el nuevo reglamento, pero también a las medidas correctivas introducidas sobre la marcha por la FIA junto con los fabricantes de motores y las escuderías. Los problemas no han quedado del todo atrás, ya que en algunos circuitos —como Monza, Austin y Las Vegas — términos como "harvesting", "lift and coast" y "clipping" volverán inevitablemente a estar de actualidad. La perspectiva, sin embargo, es dejarlo todo definitivamente atrás en 2027. Domenicali ha resumido lo ocurrido en los últimos meses subrayando que las distintas posturas que han surgido son a menudo el reflejo de los diferentes roles que desempeñan los protagonistas.

"Desde luego, no estamos aquí para amordazar a nadie; la belleza del deporte reside también en el intercambio de opiniones, y es fundamental que todos puedan expresarlas. Pero una opinión, al fin y al cabo, sigue siendo una opinión. Luego están quienes tienen la responsabilidad de marcar una línea. Es comprensible que haya pilotos que prefieran determinadas soluciones frente a otras, pero creo que durante este proceso ha quedado clara la necesidad de mantener un enfoque constructivo".

"Sin embargo, vuelvo a insistir en un concepto: estos cambios se han introducido por una razón concreta, una razón fundamental. De lo contrario, hoy ni siquiera estaríamos aquí hablando de nuestro deporte. Las modificaciones ya se han llevado a cabo y, como sabéis, yo siempre prefiero discutir los problemas a puerta cerrada para encontrar una solución. No obstante, creo que cuanto más se insiste públicamente en temas que se salen del marco general, más riesgo hay de que el debate se desvíe hacia un plano personal y adquiera una connotación negativa".

Stefano Domenicali, director ejecutivo de Formula One Group, sobre el monoplaza de Lego Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Domenicali ha reiterado que las opiniones de los pilotos son importantes, pero deben enmarcarse en un contexto más amplio. "Sabéis cuánto respeto siento por nuestros protagonistas, es decir, los pilotos, pero ellos también deben comprender que existe una dirección común a seguir y que la prioridad absoluta deben ser los aficionados, antes que nadie, incluido yo mismo. Todos pueden tener una opinión personal, pero yo tengo el deber de sintetizar lo que considero que es mejor para el bien del deporte. Simplemente debemos mirar hacia adelante y seguir haciendo crecer la Fórmula 1 todos juntos en la dirección correcta".

Las polémicas surgidas en torno a la unidad de potencia de 2026 han hecho aún más urgente el debate sobre cuál será la motorización del futuro. El debate comenzó hace tiempo y todos coinciden en el objetivo final, pero no en el camino para alcanzarlo. "Para mí, lo más importante es que se aborde el debate —explicó Domenicali—. Como sabemos, la decisión final sobre los reglamentos técnicos corresponde a la FIA, pero las discusiones que estamos llevando a cabo también involucran a los fabricantes, a los equipos, a los pilotos y, de forma indirecta, a los aficionados. Creo que es la forma correcta de proceder".

Motor V8 de Ferrari Foto de: Franco Nugnes

"Creo que el objetivo principal de los futuros reglamentos debe ser mantener la Fórmula 1 lo más sencilla posible: coches más ligeros, combustibles sostenibles, un nivel adecuado de electrificación y, sobre todo, dar a los pilotos la posibilidad de dar el máximo durante el mayor tiempo posible. Es una petición que los pilotos nos llevan haciendo desde hace tiempo. En cuanto a los aspectos más técnicos, confío en la FIA, que estoy convencido de que presentará una propuesta adecuada. Creo que, antes de que termine el año, tendremos un paquete lo suficientemente definido como para poder debatirlo".

Domenicali recordó a continuación los posibles escenarios relacionados con los plazos previstos en el reglamento actual, dejando la puerta abierta a una anticipación de los plazos previstos. "Como sabéis, existen dos posibilidades. La primera es esperar a que concluya el actual ciclo reglamentario, es decir, hasta 2031. En ese momento, nada impediría a la FIA presentar un reglamento completamente nuevo y, naturalmente, cada fabricante sería libre de decidir si se adhiere a él o no. Estoy llevando el concepto al extremo, pero creo que queda claro. La segunda posibilidad es adelantar este proceso, pero en ese caso se necesita un consenso compartido y una estructura de gobernanza en la que participen equipos y fabricantes. Este también será uno de los temas que debatiremos antes de que termine la temporada".