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Ferrari apura los últimos días de trabajo probando el motor ADUO2 para su F1

La última semana de trabajo antes del parón veraniego mantiene ocupada a Ferrari en los preparativos de los dos próximos grandes premios, donde habrá novedades.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Detalle técnico del Ferrari SF-26

Son días de intenso trabajo en Ferrari: el parón veraniego para el Cavallino Rampante comienza a principios de la próxima semana, por lo que hay gran actividad para preparar los dos próximos grandes premios que se disputarán tras las merecidas vacaciones.  

En el punto de mira están el Gran Premio de Países Bajos y el de Italia. Zandvoort es otro circuito en el que no hay rectas largas y en el que deberían destacar las cualidades de Ferrari. Nadie se atreve a hablar de que son favoritos, porque ya hemos visto cómo acabaron las dos citas en las que se esperaba que la SF-26 se alzara con la victoria: un fracaso total. En Hungría, incluso, Charles Leclerc, cuarto, y Lewis Hamilton, quinto, ni siquiera lograron subir al podio. 

En el feudo de Max Verstappen, la Scuderia incorporará algunas mejoras: no deberíamos volver a ver el alerón abatible con el "castillo", el elemento triple que se montó en el centro del perfil principal, donde los demás equipos tienen el actuador aerodinámico móvil. Ferrari pudo aprovechar esa solución, al igual que había hecho McLaren en el Gran Premio de Mónaco, la única prueba en la que la FIA había prohibido el uso de alerones activos por temor a alcanzar velocidades máximas demasiado elevadas con el Modo Recta.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Detalle técnico del Ferrari SF-26

Foto de: AG Photo

Según los rumores, habrá, por tanto, una adaptación del SF-26 a las características del circuito, mientras que la actividad es frenética de cara a la homologación del motor ADUO2, que debería estar listo a tiempo para su debut en el templo de la velocidad. 

Aún se están llevando a cabo pruebas de resistencia en banco para garantizar que se alcance el objetivo de fiabilidad: el aumento del rendimiento no debe afectar en lo más mínimo a la vida útil del 067/6. Los ingenieros dirigidos por Enrico Gualtieri se juegan en Monza gran parte de la temporada: no es ningún secreto que la segunda actualización concedida por la FIA al motor turbo de seis cilindros tiene como objetivo reducir de forma significativa la diferencia de potencia con respecto al M17 E Performance de Mercedes, manteniendo la misma vida útil que las unidades anteriores. 

Enrico Gualtieri, direttore tecnico power unit Ferrari

Enrico Gualtieri, director técnico de la unidad de potencia de Ferrari

Foto de: Ferrari

Hamilton y Leclerc, hasta ahora, han agotado tres motores, mientras que en Mercedes tanto Andrea Kimi Antonelli como George Russell ya han agotado las cuatro unidades permitidas por el reglamento para la temporada 2026. El Cavallino, por lo tanto, puede adoptar el motor ADUO2 sin incurrir en penalizaciones, mientras que la posible introducción del propulsor de motor con el ADUO1 en Monza supondría la primera penalización para los dos pilotos de Brackley. 

Por el momento, el ciclo de pruebas de la nueva unidad avanza según lo previsto y se espera completar todas las comprobaciones antes de la carrera italiana. 

Esta semana tampoco faltó la actividad en pista: en Fiorano, el martes, Rafael Camara realizó una sesión de TPC (pruebas con un coche anterior) para que el joven piloto brasileño se entrenara de cara a la prueba con Haas F1, en la que se enfrentará a Leonardo Fornaroli, el actual campeón de Fórmula 2 que McLaren cedería al equipo estadounidense para 2027.  

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