Red Bull no puede explicar su debacle en Monza: "Algo no funciona"

El director del equipo de Milton Keynes, Christian Horner, no entiende por qué obtuvo tan malos resultados en la clasificación del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, y admitió que "algo claramente no está funcionando" en sus monoplazas. Max Verstappen y Sergio Pérez parecían competitivos y en el ritmo de los líderes hasta el último intento, en donde sus contrincantes se disputaron la pole position, mientras que ellos se quedaron a siete décimas.

No solo persistieron los problemas crónicos de pilotaje, sino que curiosamente el neerlandés fue cuatro décimas más lento en la Q3 con los neumáticos blandos frescos de lo que fue en la Q2 con un juego usado, y Red Bull estaba desconcertado por dónde se fue de repente su ritmo.

"Simplemente no entendemos que hicimos un 1:19.6 con neumáticos gastados y luego con dos juegos nuevos no pudimos hacer mejor que un 1:20.0", dijo el máximo responsable del conjunto austriaco a Sky Sports F1. "El equilibrio no está ahí para [Max Verstappen], así que hay algo que está pasando que no estamos en la cima en este momento".

"Debemos entender y comprender por qué con los neumáticos usados somos capaces de hacer ese tiempo, y no con los nuevos no pudimos ni acercarnos", continuó. "En la Q2 no parecía tan malo, todavía no pasaba lo que decía Max del manejo, pero en la Q3 hay algo mal. Todos los demás pueden mejorar con neumáticos nuevos, pero nosotros estábamos a kilómetros".

Red Bull llevó a cabo experimentos de puesta a punto en el Gran Premio de Países Bajos de la pasada semana, con Max Verstappen y Sergio Pérez probando diferentes configuraciones de suelo para tratar de tener una mejor idea de dónde provienen los contratiempos de equilibrio del RB20, pero una semana después, todavía no encontraron solución.

"Corrimos con una especificación más antigua el fin de semana pasado para ver si se corregía algún problema, y la realidad es que todavía teníamos las mismas características de manejo y problemas con esa especificación desde el principio del año", dijo. "Eso proporcionó muchos datos, pero también ha supuesto mucho trabajo para nosotros".

"Y tenemos que abordarlo rápidamente, podemos ver que los McLaren han dado un paso importante en las últimas carreras, y ahora también estamos por detrás de Ferrari y Mercedes", continuó. "Hay algo que claramente no está funcionando en el coche, y estamos tratando de desentrañarlo. En primer lugar, hay que entender el problema y saber cómo abordarlo, y luego ponerlo en práctica, habrá una solución de ingeniería para un problema de ingeniería".

En la edición alemana de Sky Sports F1, el asesor del equipo, Helmut Marko, expresó su "incomprensión" por el resultado de la Q3, que llega en un momento especialmente malo. Su rival por el título, McLaren, parece dispuesto a dar otro mordisco considerable en el campeonato y recortar los 30 puntos que los separan después de copar la primera fila de la parrilla.

"Al principio parecía que la superioridad de McLaren se había esfumado aquí, y luego demostraron en la Q3 que están arriba después de todo", dijo tras encogerse de hombros. "Creo que éramos segundos tras Hamilton por unas centésimas en la Q2, y de repente, nada funcionó. Los cambios eran pequeños, y no deberían haber causado eso, es desconcertante, un juego de neumáticos usados suele ser tres o cuatro décimas más lento".

La caída de rendimiento de Red Bull se produce tres meses después del anuncio de la salida de Adrian Newey, y dejará su cargo próximamente, con lo que Helmut Marko admitió que su aportación podría ser útil ahora: "Newey ya no está involucrado en todo, eso es un factor. Tenemos una buena base, pero quizá en una situación como esta, la rutina y el increíble conocimiento que acumula a lo largo de sus años en la Fórmula 1 serían de ayuda".

