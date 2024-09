Norris, en la pole: "El objetivo es el doblete, pero hay alguna duda"

Lando Norris, de nuevo, fue capaz de superar a su compañero de equipo Oscar Piastri en la lucha por la pole position y McLaren ocupará la primera fila este domingo en el GP de Italia 2024 de F1.

Aunque no fue una vuelta perfecta, tal y como él mismo reconoció, el piloto británico se mostró muy satisfecho con el resultado conseguido tanto por sí mismo como por el equipo, y a su vez también sorprendido, ya que no lo esperaba.

"Otra pole, es fantástico. Tener dos coches delante, cuando la parrilla ha estado tan apretada, es un poco una sorpresa, pero una sorpresa positiva".

"Hay que felicitar al equipo, han hecho un gran trabajo. Sinceramente la mía no fue una gran vuelta, me duele decirlo, mi primera vuelta en la Q3 fue mejor, mientras que la segunda no fue genial, pero aún así fue lo suficientemente buena como para lograr la pole. Es un poco sorpresa, pero estoy contento".

"El objetivo claramente es poder conseguir otro doblete en carrera, porque significaría sumar más puntos para ambos campeonatos. Estaría bien conseguir el mismo resultado que hoy en la carrera".

"Pero como hemos visto todo el fin de semana, la parrilla está muy apretada, hay muchos pilotos juntos, así que no espero una carrera fácil mañana. Hay muchas incógnitas para la carrera, con la degradación, los neumáticos, el asfalto, así que muchos interrogantes y habrá mucha emoción, estoy seguro", añadió.

Detrás de él saldrá Oscar Piastri, quien perdió algo de tiempo en las rectas de Monza en comparación con su compañero de equipo, quizás debido a una ligera diferencia en la configuración aerodinámica.

"La primera vuelta en la Q3 fue muy buena. La segunda no fue lo suficientemente buena, algo que parece que he dicho demasiadas veces este año", dijo Piastri, haciendo hincapié en lo mucho que ha sufrido este año para lograr clavar los tres sectores en la Q3.

"Aún así, ha sido una buena actuación y un muy buen trabajo de equipo. Creo que la parrilla está muy apretada este fin de semana, así que no teníamos garantizada una primera fila. Salir un poco más adelante que la semana pasada es positivo para mí".

"Veremos cómo funcionan los neumáticos mañana. Las condiciones de Monza son un poco diferentes a las que estamos acostumbrados, así que podría ser una carrera muy emocionante", concluyó.

