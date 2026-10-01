Acosta: "Si se presenta otra oportunidad de ganar aquí estaremos; somos los que menos tenemos que perder"
Tras desquitarse y lograr su primera victoria en MotoGP en Austria, Pedro Acosta afronta el GP de Japón con menos presión, dispuesto a aprovechar cualquier nueva oportunidad que se le presente.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta afronta el Gran Premio de Japón de MotoGP con mucha menos presión de lo que podría hacerlo. Después de tanto tiempo hablándose de cuándo llegaría su primera victoria, el 'Tiburón de Mazarrón' se desquitó a lo grande en el pasado GP de Austria, imponiéndose de manera clara en la cita de casa de KTM, que rompió además una sequía de triunfos que duraba ya casi 5 años.
Así, el español llega con más ganas si cabe al GP de Japón, en un reasfaltado circuito de Motegi en el que siempre ha sido rápido desde que llegó a la categoría reina, pero en el que siempre le ha costado, o directamente no ha podido, sacar el resultado que podía lograr. En 2024 no acabó ninguna carrera por dos caídas, mientras que en 2025 fue tercero en la sprint del sábado y acabó 17º el domingo, tras una carrera larga muy complicada, con salida de pista incluida.
Acosta fue el protagonista este jueves, junto a Jorge Martín y Ai Ogura, de la rueda de prensa previa de la cita nipona. Preguntado primero sobre si siente que se ha quitado un peso de encima, contestó: "Sí, sin duda. Había pasado mucho tiempo desde la última victoria, y estoy muy contento. Por mí mismo y por KTM, porque llevaban mucho tiempo tratando de encontrar ese resultado, así que creo que todo el mundo estaba aún más feliz".
Sobre si Motegi representa otra oportunidad de ganar, el murciano no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Pues no se sabe. Sabemos lo rápido que está yendo Aprilia, y Jorge Martín está mostrando una gran velocidad en los últimos grandes premios, está siendo muy rápido después del parón veraniego. Marc Márquez estará ahí, Pecco Bagnaia el año pasado fue súper rápido..."
"Es verdad que desde que llegué a MotoGP aquí he tenido potencial, pero nunca he [puntuado] en ninguna carrera [de domingo]. Quizás este sea el momento de no pensar demasiado en eso, y tratar de ser lo más competitivo posible. No estamos lejos del tercer puesto en el campeonato, así que tengo mis propios objetivos al respecto. Así que, en ese sentido, vamos a tratar de no cometer tantos errores en esta gira asiática".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Algo en lo que no quiere pensar el #37 es en estar metido en la pelea por el título, al llegar a Japón cuarto de la general a 72 puntos del líder, 'Martinator'. Pero sí ve más realista presionar a Marco Bezzecchi por la tercera plaza, teniéndole a 30 unidades.
"Para ser sinceros, estamos lejos [de los primeros de la general] a nivel de velocidad, no tanto a nivel de puntos. Pero en cualquier caso, como decía, creo que debería fijarme yo mis propios objetivos. Ser tercero en el campeonato es un gran objetivo, y no está lejos. Así que es el momento de no pensar en eso, tratar de no cometer errores, ser competitivos, y ver dónde estamos cuando lleguemos de nuevo a Europa".
Cuestionado sobre si puede imaginar qué significaría ganar dos carreras seguidas, Acosta contestó: "Ya dejaría de ser una sorpresa. Para nosotros fue una sorpresa ser tan competitivos en Austria, porque sufrí allí en 2024, no tanto en 2025, y este año por fin mostramos un gran potencial. Así que ya veremos. Normalmente aquí somos rápidos, pero no tenemos expectativas. El año pasado sufrí muchísimo a nivel de gestión de neumáticos, era difícil siquiera finalizar la carrera al sprint con un buen ritmo. Habrá que salir a la pista y ver cómo se comporta el nuevo asfalto".
Posteriormente, en DAZN, el bicampeón dio más detalles de qué espera del fin de semana y cómo ha dejado atrás lo ocurrido en el Red Bull Ring: "Llevaba tanto tiempo detrás de la primera victoria que, emocionalmente, no me supuso nada. Me lo había imaginado tantas veces en mi cabeza que no me supuso mucho cambio. A ver cómo va aquí, si se presenta la oportunidad aquí estaremos. Al final, somos los que menos tenemos que perder. Llevamos todo el año sufriendo, y ahora es nuestro punto de que, cuando el resto se están jugando el campeonato, a lo mejor nosotros tenemos alguna oportunidad más por eso".
"En 2024 fui muy rápido en Japón, en 2025 también pero los neumáticos mataron nuestro fin de semana. De todas formas, conseguimos un podio en la sprint y una segunda fila en parrilla. Creo que tenemos que estar tranquilos, sabiendo que la moto de este año trabaja mucho mejor que la del año pasado. Ya está en nuestra moto ver cómo nos encontramos con el asfalto y con los neumáticos", cerró.
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