Alonso prueba hoy con Aston Martin y Pirelli en Jerez: así es el test

Llegó el día. Este martes, hoy, Fernando Alonso por fin se estrena a todos los efectos en pista como piloto de Aston Martin, tras haber debutado con el equipo en noviembre de 2022 cuando aún pertenecía a Alpine. No es con el coche nuevo con el que vaya a disputar la temporada 2023, pero sí es su primer test de Fórmula 1 del año. ¡Y en España!

Atento a toda la información que debes saber sobre el test de Alonso (y Russell y Hamilton) con Pirelli en el circuito de Jerez.

¿A qué hora es hoy martes el test de Alonso con Aston Martin y Pirelli en Jerez?

Las dos pruebas serán el martes 7 y el miércoles 8, y aunque Pirelli prefirió no confirmar qué día de los dos estaría Alonso en pista, Motorsport.com pudo confirmar con una fuente muy involucrada que el español hace su test este martes.

En tandas de test similares, de Pirelli con dos equipos, ambos monoplazas salen a pista en los dos días. Sin ir más lejos, a principios de agosto de 2022 tanto Mercedes como Aston Martin hicieron dos jornadas de pruebas con el suministrador italiano en Hungaroring. Sin embargo, no está confirmado si el día siguiente, el miércoles, Aston Martin saldrá con Lance Stroll o alguno de los pilotos reservas, o si directamente ese día solo veremos en Jerez a los Mercedes.

En cuanto al horario del test de Alonso con Pirelli en Jerez, es todo secreto, pero el reglamento en test parecidos establece que deben ser entre las 9:00h y las 18:00h horas (salvo que se pruebe de noche). Ojo, ese apartado del reglamento no se refiere a los test de neumáticos, en los que no hay estipulado un horario, por lo que esa hora es orientativa y no confirmada.

¿Qué prueba Alonso con Aston Martin y Pirelli en el test de Jerez?

Pirelli confirmó a Motorsport.com que el test de Aston Martin (Alonso) y Mercedes es de neumáticos de seco, tras haber probado con Ferrari en este inicio de año las futuras gomas de mojado. Alonso, Hamilton y Russell probarán conceptos de neumáticos para la Fórmula 1 de 2024, en una primera fase en la que el fabricante italiano testa la construcción de los compuestos.

No se usarán los neumáticos definitivos que el Gran Circo tendrá en 2024, por lo que no supone una gran ventaja para el año siguiente, sino una ayuda para que Pirelli perfeccione su producto. No hay límite de kilometraje, sino que son los de Milán los que marquen el número de vueltas y tandas que se completan, y además, como es habitual en estos test, son a ciegas: es decir, Alonso, Aston Martin, Hamilton, Russell o Mercedes no sabrán en ningún momento qué compuesto (blando, medio, duro, ultrablando, etc.) están probando.

Es el segundo test en menos de diez días que harán Hamilton y Russell, que ya probaron los neumáticos de seco en Paul Ricard el día 1 y 2 de febrero, la semana anterior.

¿Habrá información del test de Alonso y Pirelli en Jerez?

Aunque trataremos de conseguir información, hay que advertir de que Pirelli mantiene un alto secretismo en estas pruebas. De hecho no publicaron nada en sus redes sociales ni su web sobre los test que hicieron Mercedes y AlphaTauri la semana pasada en Paul Ricard, y la mayor esperanza es lo que Aston Martin decida publicar en sus redes sociales. Pero eso sí, el equipo de Alonso solo publicará fotos (si lo hace), no puede indicar información de tiempos, vueltas o pruebas que haya hecho.

¿Con qué coche de Aston Martin hace Alonso el test de Jerez?

Muchos aficionados bromearon e hicieron cábalas con las mejoras que iba a poder probar Aston Martin en su coche en este test con Pirelli. Sin embargo, Alonso llevará el AMR22 que Sebastian Vettel y Lance Stroll usaron la pasada temporada, el que el propio Fernando ya pilotó en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi.

Pero el reglamento prohíbe probar piezas en los coches que no se hayan usado durante el curso.

En 2022 ya hubo una polémica con un suelo que Ferrari probó en un suelo en Imola, pero la FIA no vio nada ilegal ya que se pudo demostrar que esa pieza la había instalado el Cavallino Rampante durante unos instantes de la FP1 del GP de Australia. Así pues, Aston Martin no montará mejoras en el coche que usará Alonso en Jerez (al igual que Mercedes en su monoplaza para esas pruebas), o al menos ninguna pieza que los equipos no hayan incluído en algún momento de 2022.

Básicamente, el test servirá para que Alonso se adapte a la manera de trabajar de Aston Martin y sus nuevos ingenieros, y a su vez como entrenamiento físico para el nuevo curso, en el que disputará su 20ª temporada en Fórmula 1 con 41 años y cumpliendo 42 el próximo 29 de julio.

¿Se puede entrar al test de Alonso y Aston Martin en Jerez?

Cuando Motorsport.com preguntó, el Circuito Ángel Nieto de Jerez respondió que en ese tipo de jornadas es el cliente que alquila la pista el que decide si es a puertas abiertas o a puerta cerrada. Y Pirelli confirmó que esas jornadas de test con Fernando Alonso, Lewis Hamilton y George Russell, efectivamente, serán a puerta cerrada y sin la opción de que los aficionados puedan entrar.

Además, el circuito de Jerez reforzará su seguridad ante la posibilidad de que los seguidores acudan a las instalaciones o los aledaños con el objetivo de ver el test de Alonso con el coche verde. "Si es a puerta cerrada habrá extra de seguridad para poder atender los requerimientos del cliente (en este caso Pirelli)", dijo una representante del trazado andaluz.

Evidentemente, no se podrá ver el test ni seguir en directo, y el contenido que suele publicar Pirelli de esas pruebas es muy reducido.

¿Y qué es diferente respecto al test que Alonso ya hizo con Aston Martin en Abu Dhabi?

El estreno de Alonso con Aston Martin ya llegó el pasado 22 de noviembre, en las pruebas de postemporada, y el de Jerez será con el mismo coche, el AMR22. Sin embargo, tras acabar su contrato con Alpine y ser piloto de los de Silverstone a todos los efectos, el asturiano llevará un coche con pegatinas y patrocinadores, así como un mono verde y un casco del diseño que él elija, sin tener que camuflarlo. Ya es 100% piloto de Aston Martin.

