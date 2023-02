La prueba más evidente de que Red Bull no presentaba su coche real

Cargar el reproductor de audio

Los tres equipos que han hecho hasta ahora su presentación de la temporada 2023 (Haas primero, Red Bull después y más tarde Williams) solo han mostrado su nueva decoración, y aún no hemos visto ningún coche nuevo. Pero mientras Haas F1 Team y Williams dijeron de antemano que solo revelarían sus colores, Red Bull no fue tan directo y se refirió en todo momento al monoplaza como "el nuevo RB19", confiando en que nadie notaría que una pieza concreta hacía que el coche no solo fuera nuevo, sino que para 2023 sería ilegal.

Cuando luego Christian Horner dijo ante los medios que el Red Bull que veríamos en la pretemporada sería "bastante diferente" al que revelaron en Nueva York durante la presentación de 2023, a nadie le sorprendió. En pocas mentes se ocurriría que el equipo campeón fuera a presentar todas sus armas a casi 20 días del inicio de la pretemporada, donde ya nadie podrá ocultar demasiado.

Era evidente que Red Bull mostraba en su presentación el coche del año pasado, pero el equipo jugó al despiste durante todo el acto (que duró, dicho sea de paso, más de lo esperado). Cuando la presentadora le preguntó a Max Verstappen qué fue lo primero que pensó al ver el nuevo RB19, el holandés contestó: "Bueno, acaba de ser ahora, esta es la primera vez que lo veo".

Sonó casi a risa, ya que realmente ese coche al que se refería como nuevo era en realidad más similar al monoplaza con el que había ganado el mundial y establecido un récord de 15 victorias en una temporada. Luego, en sus declaraciones, ya dijo directamente que esa solo era la decoración, y que el coche real tardaríamos más en verlo (antes de los test, eso sí, harán un shakedown para probarlo).

Pero, y esto sirve como prueba ante futuras presentaciones que verás estas semanas, hay sobre todo una pieza nueva del reglamento de 2023 que te permitirá saber si estás más o menos ante un nuevo monoplaza o si nos han vuelto a 'colar' el del año pasado.

Por motivos de seguridad, la FIA ha modificado el apartado de las reglas de la F1 que habla de los espejos retrovisores, y ha aumentado su tamaño de cara a 2023 para que los pilotos tengan una mejor visibilidad de lo que ocurre por detrás y justo a sus lados, algo que varios habían señalado como un defecto de la actual generación de coches.

Para esta F1 2023, la FIA decidió aumentar la superficie reflectante del retrovisor (es decir, el espejo en sí) a 200 mm de ancho. Se trata de una pieza que antes era de 150 mm, por lo que el cambio se aprecia, si no al instante, al menos tras unos segundos.

Precisamente Red Bull fue uno de los equipos que lo probó, en el pasado GP de Hungría (foto principal del artículo), mientras Mercedes lo hacía en Bélgica, y a todas las escuderías se les permitió probarlo en el Gran Premio de Países Bajos.

Retrovisores 2023

Más de los cambios: Los cambios de diseño a los que se enfrentan los equipos de F1 en 2023

El otro gran cambio que se notará visualmente en los coches para 2023 será el de los suelos, después de que la FIA decidiera actuar alegando seguridad tras el problema de porpoising que hubo en 2022. Ahora, los equipos están obligados a elevar la parte más externa del suelo en 15 mm. Pero, y lo veremos cuando lleguen "presentaciones reales", puede ser algo que los equipos decidan ocultar con las tomas de sus nuevos monoplazas que nos mostrarán lo que no se vea de manera tan sencilla.

De Red Bull se puede entender que quisieran un evento por todo lo grande, de casi una hora de duración y con el histórico anuncio del regreso de Ford a la categoría reina dos décadas después (en 2026). Pero al resto, le agradeceríamos que admitan si nos enseñarán algo novedoso o un coche viejo pintado como nuevo.

Apunta las que quedan : Presentaciones de los equipos de F1 2023: fechas, coches y horarios