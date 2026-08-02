Por qué Kimi Antonelli es un "verdadero activo" para la Fórmula 1
Antonelli lidera el mundial de Fórmula 1 y recibe grandes elogios de Stefano Domenicali: el CEO de la categoría destaca especialmente una cualidad suya.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Clive Mason / Getty Images
El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha calificado al líder del mundial, Andrea Kimi Antonelli, como un "verdadero activo" para la "categoría reina" del automovilismo. Lo "realmente destacable" de Antonelli es su "gran franqueza" y su forma de tratar a los demás, afirmó en una rueda de prensa.
"Kimi aporta un soplo de aire fresco con su forma de ser. En el ámbito deportivo también ha demostrado lo bueno que es. Aunque es un tipo muy diferente, está extremadamente centrado", explicó Domenicali.
De hecho, Antonelli está logrando hasta ahora, en la temporada 2026 de Fórmula 1, resistir la creciente presión. Y eso con solo 19 años y en su segundo año en el campeonato. Esto inspira admiración al jefe de su escudería.
"Wolff cuestionó abiertamente el rendimiento de Antonelli en la F1. Pero, en mi opinión, él y el equipo [Mercedes] lo han protegido de manera excelente", afirmó Domenicali.
"Tampoco hay que olvidar que, sin los dos abandonos por fallos técnicos [en Barcelona y en Silverstone], su ventaja en el campeonato del mundo sería aún mayor. Eso demuestra lo constante y sólido que está siendo por ahora. Es uno de los talentos más prometedores de la Fórmula 1 actual".
Gracias a Antonelli: nuevo entusiasmo por la F1 en Italia
Antonelli entusiasma sobre todo a los aficionados de su país natal, Italia, donde no es ningún secreto que se venera especialmente a Ferrari. Ahora, con Antonelli, vuelve a haber un piloto italiano en el centro de atención.
"Esto tiene una gran importancia para los aficionados italianos", afirmó Domenicali. "Hace mucho tiempo que un piloto italiano no hacía algo realmente grande. Todo el mundo lo sabe. Por eso, Kimi abre una perspectiva completamente nueva".
Pero, ¿podrá Antonelli mantener todas estas cualidades cuando la lucha por el título mundial se intensifique tras el parón de verano?
Por ahora, la relación de Antonelli con los demás pilotos sigue siendo "excelente", afirmó Domenicali. "Pero, por supuesto, eso podría cambiar en cuanto esté en juego el título mundial. Pero eso forma parte de la categoría".
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