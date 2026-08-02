El motivo por el que Verstappen siempre pone en aprietos a los comisarios de la FIA

Vitantonio Liuzzi, expiloto de Fórmula 1 y comisario de la FIA durante años, reconoció que el neerlandés es uno de los pilotos más difíciles de juzgar debido a su capacidad para siempre llevar cada maniobra hasta el límite de lo permitido.

El italiano participó en el podcast 'Direct Racing', donde explicó desde la perspectiva de alguien que ha sido miembro del panel de comisarios por qué las acciones del tetracampeón del mundo generan más debates.

"Max nos complica las cosas. Siempre consigue mantenerse al límite con su posicionamiento. Mientras que, a menudo, los incidentes de otros pilotos son más claros y fáciles de gestionar", fueron sus palabras.

Liuzzi aseguró que el estilo de conducción de Max Verstappen obliga a los comisarios a interpretar continuamente el reglamento en situaciones donde no existe una respuesta clara. El neerlandés, conocido por apurar cada centímetro en las frenadas y en la defensa de posición, suele protagonizar acciones que dividen tanto a aficionados como expertos.

Desde dentro de la FIA, esa realidad también se percibe de una manera muy distinta. Según el expiloto italiano, la mayoría de maniobras de otros pilotos presentan un encaje mucho más claro dentro de la normativa, mientras que Verstappen acostumbra a situarse en ese delicado equilibrio entre la agresividad permitida y una posible infracción según el reglamento.

No es la primera vez que el piloto de Red Bull provoca este tipo de reflexiones. A lo largo de las últimas temporadas, varias de sus defensas y adelantamientos han servido para reabrir el debate sobre los límites del reglamento deportivo e, incluso, sobre hasta qué punto las normas deberían ser más específicas para evitar interpretaciones que sean diferentes entre unos grandes premios y otros, ya que los comisarios cambian y no siempre son los mismos.

Las palabras de Vitantonio Liuzzi reflejan precisamente la dificultad: Verstappen no suele sobrepasar de forma evidente la línea marcada por las reglas, pero sí consigue acercarse a ellas como pocos pilotos en la parrilla, obligando a los comisarios a analizar cada detalle antes de tomar una decisión, sin poder acogerse únicamente a los distintos reglamentos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images