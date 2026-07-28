Toto Wolff se niega a considerar a Antonelli como favorito al título de F1 

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se negó a calificar a Andrea Kimi Antonelli como favorito al título mundial de Fórmula 1, a pesar de que este aumentó su ventaja en la clasificación general tras el Gran Premio de Hungría.

Antonelli se recuperó de una penalización en la parrilla para hacerse con el tercer puesto y, gracias a la mala carrera de Lewis Hamilton y a la salida desastrosa de George Russell, que tuvo que remontar desde la parte trasera del pelotón hasta la séptima posición, el italiano amplió su ventaja a 50 puntos sobre Hamilton y a 59 puntos sobre Russell.

A pesar de contar con una ventaja equivalente a dos carreras sobre su rival más cercano,, Hamilton, Toto Wolff considera que, con 11 carreras y dos sprint por disputar, aún queda un largo camino por recorrer en la lucha por el título.

"Es demasiado pronto para decirlo. Soy supersticioso; aunque la diferencia sea de 50 puntos, quedan muchas carreras por disputar y un abandono de cualquiera de los dos puede cambiar radicalmente las cosas", dijo Wolff cuando se le preguntó si ya veía a Antonelli favorito al título.

"No hemos estado muy bien en cuanto a la fiabilidad, así que solo tenemos que seguir sacando el máximo partido al coche a cada día, desde el viernes hasta el domingo, y esperar que al final eso sea suficiente", añadió.

Dado que Mercedes se ha visto afectada por problemas de fiabilidad durante la primera mitad de la temporada, Wolff se prepara para que el equipo tenga que asumir sanciones por cambios de motor en algún momento del curso.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Los equipos de Fórmula 1 suelen elegir carreras en las que es más sencillo adelantar para asumir penalizaciones por cambio de motor, por ejemplo, Lando Norris aceptó su sanción en Spa-Francorchamps para evitar hacerlo en Hungaroring o Zandvoort— con el fin de dar a sus pilotos una mejor oportunidad de reducir el impacto negativo de la sanción.

Pero al analizar las próximas carreras y en cuáles Mercedes podría optar por un cambio de motor para cumplir una penalización en la parrilla con el menor impacto posible, Wolff sí destacó la carrera de casa de Antonelli en Monza como una opción.

El Gran Premio de Italia es la segunda carrera tras el parón de verano, lo que significa que Mercedes tendrá tiempo suficiente para evaluar su actual parque de motores para ambos pilotos y decidir si necesita optar por piezas nuevas fuera de su asignación permitida.

"En cuanto a las penalizaciones por motor, sigo esperando de todo corazón que no tengamos que asumir ninguna, y de hacerlo tendremos que decidir cuándo hacerlo, cuándo necesitamos asumirla y en qué circuitos", afirmó Wolff.

"Podría haber una carrera que resultara muy especial para Kimi, pero, sobre el papel, parece un buen lugar para asumir una penalización por cambio de motor, así que sí, tenemos que hablar con Marco [Antonelli, el padre de Kimi] para ver si queremos arriesgarnos a asumir una penalización por cambio de motor en Monza".

"Bakú también es una opción. Le quitamos presión [a Antonelli] en Monza al salir desde la parte de atrás; es solo que nuestra fiabilidad no ha sido buena y, tanto si nos imponemos una penalización como si no, ya lo veremos", añadió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images