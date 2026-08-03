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Szafnauer achaca la situación de Aston Martin F1 ¡a un problema de 5 años atrás!

Otmar Szafnauer cree que las dificultades actuales de Aston Martin en la F1 se deben a años de impaciencia y a los frecuentes cambios de personal.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El exdirector del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, ha sugerido que la causa fundamental de las dificultades actuales del equipo en la Fórmula 1 se remonta a hace cinco años.

En el podcast«High Performance Racing», junto al comentarista Jake Humphrey y el exingeniero de carrera de Ferrari Rob Smedley, Szafnauer analizó la trayectoria de la escudería de Silverstone bajo la propiedad de Lawrence Stroll.

A pesar de la ingente inversión en infraestructuras —que incluye un campus de última generación y un túnel de viento—, una nueva colaboración con Honda para las unidades de potencia y algunos fichajes de gran renombre, como el de Adrian Newey, Aston Martin se ha visto envuelta en graves problemas en 2026.

Cuando el comentarista le preguntó cuándo comenzaron los problemas actuales, Szafnauer respondió: "Creo que Lawrence lleva ya ocho años al frente del equipo. Hay que remontarse cinco años atrás".

"En mi opinión, el problema radica en querer alcanzar el éxito demasiado rápido en la Fórmula 1. Y querer el éxito demasiado rápido y no tener paciencia implica una rotación de personal demasiado rápida. Y los equipos más exitosos son los que gozan de estabilidad".

Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Szafnauer, que dirigió el equipo durante sus etapas como Force India y Racing Point antes de dejar el cargo a principios de 2022 para incorporarse a Alpine, señaló el éxito de otros equipos. "Eso es lo que tienen ahora Toto [Wolff] y Mercedes: estabilidad en la plantilla. Eso es lo que tenía Red Bull cuando ganaba", añadió.

Aunque Aston Martin presentó un amplio paquete de mejoras en el Gran Premio de Hungría, aún le queda camino por recorrer para acortar distancias con sus rivales tras un difícil comienzo de temporada. 

El equipo propiedad de Stroll ocupa actualmente el décimo puesto en el campeonato de constructores con un punto, sumado por el bicampeón Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco, cuando varios otros pilotos recibieron sanciones. Solo se sitúa por delante del recién creado Cadillac, en undécima posición, y está a 10 puntos de Williams, que ocupa el noveno puesto.

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