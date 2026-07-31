Mercedes estudia que Kimi Antonelli penalize en parrilla en Monza

Mercedes está valorando si tendrá que asumir sanciones en la parrilla de Fórmula 1 por los cambios de motor realizados durante la segunda mitad de la temporada, lo que podría suponer que Kimi Antonelli tenga que salir más atrás en su carrera de casa, en Monza.

El líder del campeonato del mundo de F1 ya ha alcanzado el límite de sus motores de combustión interna, sistemas de escape, acumuladores de energía y electrónica de control utilizados, aunque aún le queda un turbocompresor más y unidades MGU-K permitidas dentro de su asignación para la temporada.

Eso significa que, si Antonelli instalara un nuevo conjunto de motores de combustión interna, sistemas de escape, acumuladores de energía o componentes electrónicos de control, se le impondría automáticamente una penalización en la parrilla de salida para la siguiente carrera en la que participara.

Si los equipos de F1 disponen de flexibilidad estratégica, suelen optar por aceptar esos castigos en la parrilla en circuitos donde se considera más fácil adelantar, con el fin de minimizar el impacto de la penalización. Por ejemplo, Isack Hadjar aceptó su penalización de posición en la parrilla en Spa-Francorchamps y pasó de la 21ª posición en la parrilla al sexto puesto al cruzar la línea de meta con Red Bull.

De cara a las próximas pruebas, Monza se considera uno de los circuitos en los que es más fácil adelantar —en comparación con otros como Zandvoort y Bakú—, lo que significa que Mercedes podría decidir que Antonelli cumpla su penalización en su carrera de casa.

"En cuanto a las sanciones por motor, sigo esperando de todo corazón que no tengamos que aplicarla, y tenemos que decidir cuándo hacerlo, cuándo necesitamos aplicarla y en qué circuitos", afirmó Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

"Podría haber una carrera que resultara muy especial para Kimi, pero, sobre el papel, parece un buen lugar para cumplir una sanción de motor, así que tenemos que hablar con Marco [Antonelli, el padre de Kimi] para ver si queremos cumplirla en Monza".

Wolff añadió más tarde: "Bakú también es una opción, así que quizá Bakú ¡Nos quitaríamos presión en Monza saliendo desde la parte de atrás! Es solo que nuestra fiabilidad no ha sido buena y, si conlleva penalización o no, ya lo veremos".

Antonelli sufrió un fallo eléctrico en su unidad de potencia durante el GP de Barcelona que le impidió terminar en segunda posición; la solución al problema llegará en el próximo GP de Austria.

Lee también: Fórmula 1 Hamilton espera sanciones a Antonelli y Russell por motor en algún momento

Pero, como insinuó Wolff, no hay certeza de que Antonelli tenga que cumplir una penalización por cambio de motor más adelante esta temporada, ya que los pilotos pueden alternar entre componentes de la unidad de potencia ya utilizados. Dependerá de la vida útil de esas piezas y de si Mercedes tiene dudas sobre la fiabilidad de las unidades más antiguas.

En lo que va de temporada, Hadjar ha cumplido una penalización de salida desde la parte trasera de la parrilla por un cambio de unidad de potencia casi totalmente nueva, mientras que a Norris se le impuso una de 10 puestos en la parrilla por un cambio en la electrónica de control. Los dos pilotos de Aston Martin, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll, también cumplieron sanciones de salida desde la parte trasera de la parrilla por la sustitución de un MGU-K y de componentes eléctricos nuevos; todas las sanciones mencionadas se cumplieron en el Gran Premio de Bélgica.