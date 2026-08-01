5 años después, ¿qué queda de la victoria de Ocon en Hungría asistida por Alonso?

El 1 de agosto de 2021, Esteban Ocon escribió una de las páginas más bonitas de su carrera. En una carrera totalmente loca en Hungaroring, marcada por un enorme accidente en la salida y una bandera roja, el francés aprovechó las circunstancias para situarse en cabeza del gran premio. Pero aún tenía que aprovechar esa oportunidad.

Tras la reanudación, mientras Lewis Hamilton tenía que remontar posiciones tras una decisión estratégica desafortunada, Ocon se hizo con el primer puesto por delante de Sebastian Vettel. Durante casi 70 vueltas, el piloto de Alpine tuvo que resistir la presión constante del cuatro veces campeón del mundo, al que antes había contenido durante muchas vueltas Fernando Alonso en un enorme trabajo de equipo, sin cometer ni el español ni Ocon un solo error.

Al llegar a meta, tras una carrera perfectamente controlada, el francés pudo por fin levantar los brazos. A sus 24 años, le dio a Alpine su primera victoria desde el cambio de identidad del equipo. Es decir, la primera victoria totalmente francesa desde el triunfo de Olivier Panis con Ligier en el Gran Premio de Mónaco de 1996.

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El punto de inflexión que no lo fue

Esa victoria fue también la culminación de una trayectoria particular. Apartado del campeonato en 2019 tras su salida de Force India, Ocon había recuperado un puesto en la F1 con Renault en 2020, antes de recuperar progresivamente su nivel junto a Daniel Ricciardo.

En aquel momento, Budapest parecía poder suponer un punto de inflexión. Alpine tenía grandes ambiciones de cara al nuevo reglamento que entraría en vigor en 2022, y Ocon se perfilaba como uno de los pilotos en los que el equipo francés confiaba para construir su futuro.

Pero cinco años después, esa victoria sigue siendo su único éxito en la Fórmula 1. El francés ha vivido otros grandes momentos desde entonces, sobre todo su podio en Mónaco en 2023, sin llegar a disponer nunca de un coche capaz de ofrecerle nuevas oportunidades de victoria.

Esteban Ocon celebra su tercer puesto con su escudería en el Gran Premio de Mónaco de 2023. Foto de: Alpine

Su relación con Alpine no ha dejado de deteriorarse a lo largo de las temporadas, hasta terminar de la peor manera posible. Al finalizar su contrato en 2024, Esteban Ocon decidió pasar página tras una colaboración que se había quedado sin aliento. De hecho, su llegada a Haas F1 se había hecho oficial durante la temporada.

El francés esperaba entonces concluir con dignidad su aventura en Enstone antes de incorporarse a su nueva escudería para los test postemporada. Pero Alpine, de vuelta bajo la dirección de Flavio Briatore, le planteó un ultimátum: si quería participar en los entrenamientos de postemporada con Haas, debía renunciar al Gran Premio de Abu Dabi con Alpine.

Acorralado, Ocon no tuvo más remedio que aceptar. Un final especialmente amargo para quien sigue siendo, a día de hoy, el último ganador de la historia de Alpine en la Fórmula 1. Su aventura con la escudería terminó así, sin que pudiera siquiera volver a la fábrica de Enstone para despedirse de las mujeres y los hombres con los que había vivido el mayor éxito de su carrera.

Un ganador de carrera en busca de un futuro en F1

Cinco años después de aquella victoria, el panorama es muy diferente. Esteban Ocon está atravesando una complicada temporada 2026, lastrado por un Haas que apenas puede seguir el ritmo de sus rivales. El francés se ve superado con frecuencia por su joven compañero de equipo, Oliver Bearman, y , mientras la escudería estadounidense ya prepara su plantilla para 2027, su futuro parece más incierto que nunca.

Sin embargo, sea cual sea el rumbo que tome su carrera, tanto si continúa varias temporadas más como si no, hay algo que nadie podrá quitarle: Esteban Ocon ha dejado huella para Francia en la Fórmula 1. Pese a una trayectoria plagada de obstáculos y con esa inolvidable victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021, ha regalado a los aficionados franceses uno de los momentos más bonitos de los últimos años.

Esteban Ocon siempre podrá recordar con orgullo aquel 1 de agosto de 2021. Ese día, convirtió una oportunidad inesperada en una hazaña histórica, demostrando que tenía el talento y la sangre fría necesarios para ganar al más alto nivel.

Cinco años después, Budapest sigue siendo el símbolo de un piloto que nunca ha dejado de luchar por ganarse su puesto. Pase lo que pase en el futuro de su carrera, nadie podrá quitarle esa línea de su palmarés: ganador de un gran premio de Fórmula 1.

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