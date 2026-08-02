Ogier e Ingrassia actualizan su estado desde el hospital tras su fuerte accidente

Sébastien Ogier y Julien Ingrassia han dado noticias tranquilizadoras tras su espectacular accidente en la 17ª especial del Rally de Finlandia.

En ese momento, se encontraban dominando con holgura esta décima prueba del WRC, con una ventaja de 20,9 segundos sobre su primer perseguidor, Sami Pajari, al llegar al final del segundo bucle en la jornada del sábado.

Ogier era el último piloto de Rally1 en tomar la salida en Västilä 2 (19,10 km), una especial tan rápida y exigente como siempre. A pocos kilómetros de la meta, el nueve veces campeón del mundo se salió de la pista en una curva rápida y chocó contra un talud a gran velocidad. Su Toyota GR Yaris Rally1 dio varias vueltas de campana entre los árboles. La retransmisión televisiva se interrumpió de inmediato y se suspendió la etapa.

Aquí puedes verlo: WRC Vídeo: un duro accidente de Ogier deja en vilo el Rally de Finlandia

Toyota informó rápidamente sobre el estado de su tripulación, diciendo que tanto Sébastien Ogier como Julien Ingrassia habían podido salir del coche por sus propios medios antes de ser trasladados al hospital para someterse a pruebas complementarias. Ogier, que resultó más afectado por el impacto, fue evacuado en helicóptero, mientras que Ingrassia fue trasladado en ambulancia a otro centro sanitario.

Ya el sábado por la noche, los dos franceses se pronunciaron en sus redes sociales tras someterse a los exámenes médicos pertinentes.

"Por desgracia, hoy nos hemos salido de la carretera en la ES17", explicaba Ogier en Instagram. "Julien y yo hemos sido trasladados al hospital para someternos a pruebas y pasaremos allí la noche por precaución, dada la violencia del impacto. Pero los dos nos encontramos bien, y eso es lo más importante".

El francés también quiso dar las gracias a Toyota por la solidez de su coche, así como a su copiloto: "Evidentemente, no es lo que esperábamos para este fin de semana, sobre todo después de un comienzo de rally que iba tan bien. Lo esencial es que los dos estemos sanos y salvos. Muchísimas gracias al equipo por haber construido un coche tan resistente. También quiero dar las gracias a Julien por haberme atendido inmediatamente tras el impacto y por haber tranquilizado a mi familia".

"Ahora vamos a descansar y a hacer lo necesario para volver en plena forma lo antes posible. Gracias también por todos los mensajes que hemos recibido. ¡Mucha suerte a mis compañeros de equipo, traed la victoria, chicos!", concluyó Ogier.

Julien Ingrassia también quiso tranquilizar a todos en Instagram: "Tras varias pruebas médicas, me siento aliviado al saber que estoy bien de salud. Y mi viejo amigo Seb también se encuentra bien… ¡qué alivio!".

"Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo, así como por el entusiasmo que nos habéis demostrado a lo largo de esta semana. Seb y Vincent volverán a estar juntos pronto, más fuertes que nunca, ¡estoy convencido de ello! ¡El espectáculo debe continuar!", añadió.

El liderato del Rally de Finlandia ha vuelto a manos de Sami Pajari, ganador de la anterior prueba en Estonia. Las dos últimas especiales de la prueba se disputarán hoy domingo por la mañana desde las 9:35h y a las 12:15h.

Antes de esta salida de pista, Ogier ocupaba el cuarto puesto del campeonato, a 38 puntos de Elfyn Evans, líder de la clasificación.