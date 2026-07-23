Por qué la nacionalidad no debería ser un factor mientras Haas valora a Fornaroli y Camara

El equipo Haas F1 de Fórmula 1 puede mantener una estrecha relación tanto con Ferrari como con Toyota, pero su director, Ayao Komatsu, ha dejado muy clara cuál es su política de pilotos. Solo el rendimiento decidirá quién correrá para el equipo en 2027, y no la nacionalidad ni la influencia política.

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Con Charles Leclerc y Lewis Hamilton asentados en Ferrari, se espera que Haas continúe un tercer y probablemente último año con Oliver Bearman, cedido por la Scuderia, antes de que Ferrari tenga que tomar una decisión sobre el futuro a largo plazo del británico de 21 años dentro de su estructura.

La situación de Esteban Ocon en el segundo asiento es mucho menos segura, ya que el francés ha tenido dificultades para igualar el rendimiento de Bearman de forma consistente. Ocon se ha mostrado frustrado por las inconsistencias del coche, que, según él, le han perjudicado en todos los Grandes Premios salvo en dos durante esta temporada 2026.

En las últimas semanas, el vigente campeón de Fórmula 2 y piloto júnior de McLaren, Leonardo Fornaroli, junto al piloto de la Ferrari Driver Academy Rafael Cámara, han emergido como los dos principales candidatos para sustituir a Ocon si Haas decide hacer cambios el próximo año.

La condición de Haas como equipo cliente de Ferrari ha alimentado las especulaciones sobre Camara, de 21 años, vigente campeón de Fórmula 3 y actualmente inmerso en la lucha por el título de Fórmula 2. Sin embargo, hablando antes del Gran Premio de Bélgica de la pasada semana, Komatsu aseguró que su principal criterio será el rendimiento, y no las relaciones con otros equipos.

"Sinceramente, eso no es una preocupación principal", afirmó. "Lo único que queremos son pilotos capaces de obtener el máximo rendimiento para nosotros. Es mejor tener a ese piloto que cualquier otra consideración. Nuestro único criterio es este: ¿quién es el mejor piloto para el equipo?".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ese mismo planteamiento también se aplica a la alianza técnica entre Haas y Toyota, que está permitiendo a ingenieros, mecánicos y pilotos japoneses adquirir experiencia en la Fórmula 1. Mientras tanto, Haas se beneficia a nivel técnico y de recursos, con proyectos como la construcción de su primer simulador propio y el desarrollo de un programa de pruebas.

Como parte de ese programa, Fornaroli ya ha probado el Haas de la pasada temporada, mientras que también se espera que Camara tenga la oportunidad de rodar este verano. Además, el equipo ha dado un importante kilometraje al piloto de resistencia de Toyota, Ryo Hirakawa, tanto en test privados como en entrenamientos libres de los viernes.

Precisamente este fin de semana en Hungría, el japonés de 32 años volverá a subirse al coche de Bearman durante los Libres 1. Komatsu insistió en que el mismo criterio que aplica con Ferrari también se aplica con Toyota: el rendimiento está por encima de todo, algo que dejó claro desde el primer día al presidente de Toyota, Akio Toyoda.

"Fui totalmente claro con Akio-san desde el primer día porque no quería que hubiera ningún malentendido", explicó Komatsu.

Fornaroli está más avanzado en su desarrollo y podría representar una apuesta más segura para Haas a corto plazo. Según ha podido saber Motorsport.com, si Haas quisiera llegar a un acuerdo por el italiano, McLaren no pondría obstáculos.

"Si ponemos a un piloto por su nacionalidad, entonces desacreditamos a todas las personas que toman esa decisión, incluido el propio piloto. Porque aunque ese piloto sea realmente bueno, si la percepción general es: 'solo está aquí por Toyota o por dinero', eso no beneficia ni a Toyota, ni a Akio-san, ni a Haas, ni al propio piloto. Desde el primer día fui muy claro con Akio-san: elegimos al piloto por rendimiento, al 100%.

Sí, si el rendimiento es exactamente igual, entonces por supuesto entran en juego aspectos como el presupuesto que puede aportar, o el impacto que puede tener en un determinado país en términos de apoyo o interés generado. Todo eso son valores añadidos. Pero lo principal es el rendimiento. No vamos a elegir a alguien que sea más lento solo porque sea japonés, italiano o de cualquier otra nacionalidad. Eso nos da igual".

Hablando precisamente de rendimiento, Camara se ha consolidado como una de las grandes promesas del momento gracias a su talento natural. Ferrari está muy satisfecha con su velocidad pura, aunque considera que todavía necesita pulir algunos aspectos de su pilotaje.

El brasileño ocupa actualmente la tercera posición del campeonato de Fórmula 2 y podría convertirse en el segundo piloto brasileño de la parrilla de Fórmula 1 junto a Gabriel Bortoleto.

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Motorsport.com entiende que Ferrari considera totalmente viable intentar colocar a Camara en un asiento de Fórmula 1 el próximo año. Sin embargo, dentro de Maranello también se valora si podría ser más beneficioso para su desarrollo pasar primero una temporada como piloto reserva oficial antes de dar el salto definitivo como titular.

Aunque ambos tienen una edad similar, Fornaroli se encuentra en una fase más avanzada de su formación y podría representar una apuesta más segura para Haas a corto plazo. Según ha podido saber Motorsport.com, si el equipo estadounidense quisiera ficharlo, McLaren no impediría la operación. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido con Gabriel Bortoleto, al que dejó marchar para unirse a Audi, McLaren sí querría mantener cierto control sobre el futuro del italiano.

Es una situación compleja para McLaren. Por un lado, está formando pilotos con nivel de Fórmula 1 que terminan reforzando a equipos rivales. Pero, al mismo tiempo, necesita protegerse por si en el futuro surge algún problema con su alineación titular. De ahí que conservar cierto control sobre sus jóvenes pilotos y contar con su proyecto de Hypercar como posible salida le proporcione una mayor flexibilidad.

Después de haber dado varias oportunidades a Fornaroli, que volverá a rodar este fin de semana en los Libres 1 de Hungría con el McLaren de Oscar Piastri, el equipo británico está lo suficientemente impresionado como para considerarlo, ante todo, un piloto con potencial para la Fórmula 1.

"Leonardo es, sin duda, un activo para la Fórmula 1 en el futuro", aseguró Andrea Stella.

"Queremos que pilote y, por supuesto, en el futuro podría hacerlo para McLaren Racing, pero creo que trabajaremos junto a Leonardo para explorar todas las posibilidades que existan en la Fórmula 1".

Sea cual sea finalmente la decisión de Haas, ya sea mantener a Ocon o apostar por un joven talento, el equipo no parece tener prisa por resolver su alineación de pilotos.

Hasta que Max Verstappen confirme oficialmente que seguirá en Red Bull, algo que se da prácticamente por hecho, el resto de movimientos del mercado no podrán comenzar a desencadenarse. Eso también significa que Haas todavía no tiene una visión completa sobre si algún piloto experimentado de otros equipos podría quedar inesperadamente disponible y convertirse en una opción de última hora.

Habrá que estar atentos.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images