WRC Finlandia: Pajari domina y se acerca a su segunda victoria seguida

Tras la salida de pista de Sébastien Ogier y su abandono, Sami Pajari se había hecho con el liderato del Rally de Finlandia con una ventaja de 46.4s sobre Oliver Solberg y de 1:36.3 sobre Elfyn Evans. Por su parte, Adrien Fourmaux se mantenía a la zaga del galés, a solo 3.8s, y aún podía aspirar a subir al podio.

La última jornada de la prueba se reducía a dos pasadas por la misma etapa, cuyo tiempo acumulado determinaría la clasificación del Super Sunday. La segunda pasada, que haría de Power Stage, permitiría además repartir cinco puntos extra a los más rápidos.

Con más de 30 kilómetros cada una, las dos especiales de Himos-Jämsä eran, con diferencia, las más largas de todo el fin de semana. Conocidas por ser muy exigentes, todavía podían dar un vuelco a la clasificación en esta última jornada.

Sin embargo, las condiciones fueron mucho más benévolas este domingo, lejos del caos vivido el viernes por la tarde, con un cielo totalmente despejado. Oliver Solberg logró el mejor tiempo de la mañana tras una muy buena pasada, pero parecía sufrir al llegar a meta, interrumpiendo misteriosamente su entrevista tras la especial. El sueco aventajaba a Elfyn Evans en 2.9s y a Takamoto Katsuta en 6,9s.

Evans, por su parte, se llevó un buen susto al meter una rueda trasera en una zanja tras tomar una curva a demasiada velocidad, pero, como ya ha ocurrido en varias ocasiones desde el inicio del fin de semana, el líder del campeonato salió ileso.

Foto de: M-Sport

El galés estaba claramente a la ofensiva, consciente de que podía dar un gran paso adelante en el campeonato, ya que varios de sus rivales ya habían perdido mucho terreno. Los puntos del Super Sunday y de la Power Stage también eran una oportunidad adicional para ampliar la ventaja.

Adrien Fourmaux terminó a 12.6s de Solberg y mostró cierta decepción al llegar a meta, ya que el francés consideraba que, una vez más, había sido víctima de unas circunstancias desfavorables. "Fue complicado dentro del coche, me molestó un poco un zángano [atrapado en el habitáculo]", explicaba.

El piloto de Hyundai perdió así unos diez segundos más respecto a Evans en la general, viendo cómo se alejaban sus opciones de podio antes de la última especial.

Por su parte, Sami Pajari gestionó la etapa 19, logrando el cuarto mejor tiempo a diez segundos de Solberg. El finlandés mantiene una ventaja de 36 segundos en la general y se acerca a su segunda victoria consecutiva en el WRC, solo dos semanas después de su primer triunfo en Estonia.

La última especial del Rally de Finlandia, Himos-Jämsä 2, comenzará a las 12:15h.

Resultados del Rally de Finlandia 2026 de WRC tras la Etapa 19 Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2 h 14' 26" 1 2 O. Solberg Toyota +36"4 3 E. Evans Toyota +1'29"2 4 A. Fourmaux Hyundai +1'42"7 5 T. Katsuta Toyota +2'51"4 6 T. Neuville Hyundai +3'57"6 7 J. McErlean Ford M-Sport +4'16"1 8 M. Sesks Ford M-Sport +51'34"5 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +1 h 21'26"9