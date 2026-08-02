Un jefe de equipo de F1 da la voz de alarma: "Hay muchas cosas demasiado complicadas"

El nuevo reglamento técnico ha cambiado la Fórmula 1: los algoritmos deciden la entrega de energía, la carga de la batería determina el resultado de un duelo e incluso los pilotos a veces no se explican qué hacen exactamente sus coches, ni por qué.

Por eso, el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, expresa lo que muchos piensan: "En este momento, muchas cosas son simplemente demasiado complicadas".

"La F1 debería volver a ser más sencilla, también para los fans. Es importante que todo el mundo entienda lo que pasa, independientemente del conocimiento técnico que tenga cada uno. Para ello, la F1 debe hacerse más comprensible en algunos aspectos", dijo.

El punto central de las críticas es el actual reglamento de unidades de potencia, que ha dado lugar a escenas extravagantes, sobre todo en circuitos rápidos como Silverstone y Spa-Francorchamps: a los coches se les "agotaba la energía" en las largas rectas, porque en algunos momentos ya no disponían de potencia eléctrica y solo funcionaba el motor de combustión. De ese modo, solo queda la mitad de la potencia máxima del sistema.

"En algunos circuitos esto tiene más peso que en otros, y Spa es sin duda uno de los más difíciles", afirmó Komatsu. "Aunque ya hemos introducido mejoras, es necesario un desarrollo continuo".

Los pilotos necesitan tener más control

Según Ayao Komatsu, esto incluye también mitigar las "consecuencias involuntarias o secundarias" de las nuevas normas de propulsión. "Actualmente, el sistema depende de que los pilotos hagan ciertas cosas siempre iguales. Pero el control debe recaer de nuevo en mayor medida en el piloto", afirmó Komatsu. "Solo así se podrá evaluar correctamente el rendimiento de un piloto".

Y es que, en la actualidad, alguien ajeno a la situación no sabe si se trata de un "error clásico de conducción" o si el software fue el responsable. Hay demasiadas cosas que siguen sin estar claras en la Fórmula 1 de 2026, porque los pilotos no pueden conducir de forma autónoma o "intuitiva".

"Un piloto debería llegar hasta el límite de agarre y, por ejemplo, en la clasificación, pisar el acelerador justo en el momento en que note que las ruedas traseras aún no patinan. Eso es precisamente la esencia de nuestro deporte", explicó Komatsu.

Las normas de la Fórmula 1 para 2026 eclipsan este aspecto y ocultan cuál es realmente la contribución del piloto en una vuelta. "Ese es precisamente el problema", afirmó Ayao Komatsu. "Desde fuera, nadie puede saber si el piloto ha hecho una mala vuelta o si simplemente ha perdido dos o tres décimas debido a la gestión de la energía".

"Para poder hablar realmente de un error de conducción, habría que dar por sentado que un piloto comprende por completo cada detalle del software o de la estrategia y lo tiene en cuenta en todo momento. No se le puede exigir eso a un piloto. Porque, por el momento, el sistema sigue siendo simplemente demasiado complicado".

¿Conseguirá la Fórmula 1 dar un giro a esta tendencia?

Sin embargo, esta última frase al menos sugiere que Komatsu cree en una mejora. Él lo confirma expresamente: "Lo resolveremos. Estoy convencido de ello".

Los primeros ajustes ya han supuesto "un paso adelante". "Al mismo tiempo, todos sabíamos que eso no sería una solución definitiva, porque no queríamos dar un giro completo al sistema de la noche a la mañana. Por eso vamos avanzando paso a paso".

Komatsu espera una mejora para 2027. Sin embargo, no sabe decir cuándo exactamente se alcanzará un buen equilibrio. "Pero creo que, en algún momento, conseguiremos controlar el problema por completo".