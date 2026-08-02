Tardozzi: "Ducati y Aprilia están igualadas, son los pilotos los que marcan la diferencia"

La primera parte de la temporada 2026 de MotoGP ha sido en algunos momentos bastante complicada para Ducati, que ha tenido que lidiar con una GP26 un poco caprichosa, con los problemas físicos de Marc Márquez, pero sobre todo con una Aprilia que ha dado un salto de calidad muy notable, ganando cinco de las primeros siete carreras largas.

Sin embargo, tras la operación en el hombro del vigente campeón del mundo, la música ha cambiado, y bastante, porque el #93 ha sido capaz de triunfar en tres de los cinco grandes premios siguientes. Y, aprovechando también las desventuras de sus rivales de Noale, ha sido capaz de reducir de 102 a solo 18 puntos la desventaja respecto al líder de la general, ahora Jorge Martín, cuando se ha llegado al parón veraniego. Por tanto, el balance que traza el team manager del equipo oficial, Davide Tardozzi. después del Gran Premio de Alemania es bastante positivo.

"Yo creo que Ducati siempre ha sido razonablemente competitiva. Luego, hubo episodios desafortunados para nosotros al inicio de la temporada, como han sido desafortunados para nuestros rivales después. Yo creo que las motos están igualadas y, según mi punto de vista, seguirá así hasta final de año. En algunas pistas, como por ejemplo Silverstone, Aprilia será un poco más favorita que nosotros, como luego en otras quizá seremos favoritos nosotros. Así que yo creo que en este momento las motos pueden estar igualadas, mientras que son los pilotos los que marcan la diferencia", dijo Tardozzi a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP'.

El regreso de Márquez en buena forma tiene su peso, pero Tardozzi también quiere subrayar que hay otro piloto que lo ha hecho muy bien al manillar de la Desmosedici: "Es una pena por Fabio Di Giannantonio [por acabar en el suelo en Sachsenring], porque ha hecho de la constancia y de la velocidad en esta primera parte de la temporada una peculiaridad suya, y era tercero en el campeonato".

"La caída de Sachsenring no me la esperaba, porque estaba casi seguro de que 'Diggia' habría luchado por el podio [en la carrera larga], y lo siento, porque si no se hubiera ido al suelo habría salido segundo o quizá incluso primero en el Mundial. Pero, dicho esto, yo creo y reitero que las motos están igualadas y los pilotos marcarán la diferencia. Luego, ciertos episodios de fortuna y mala suerte, como nos han ocurrido tanto a nosotros como a nuestros rivales, pueden marcar la diferencia en este campeonato".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Alexander Trienitz

El expiloto de Superbikes, sin embargo, también quiso subrayar la reacción que hubo por parte de los técnicos de Borgo Panigale: "El mérito va también a los ingenieros, que nunca se han rendido: aun contando con 102 puntos de desventaja hace pocas carreras, hemos logrado mantener los pies en el suelo, trabajar bien, intentar mejorar la moto. Todavía hace falta hacerlo, pero yo creo que Gigi Dall'Igna y sus chicos están pensando, más allá de las vacaciones, en dar algo más a los pilotos para la segunda parte de la temporada".

Después de la carrera, Máquez dijo que aún tenía que dar un paso con su brazo derecho, y también parece haber todavía margen en ese aspecto según Tardozzi: "Lo descubriremos dentro de un mes, aunque conocemos perfectamente la situación de Marc, porque es muy abierto y siempre nos dice exactamente todo lo que pasa. Pero pienso que habrá que esperar a Silverstone para comprobar cómo está, lo entenderemos bien, y luego estará Aragón, que es otra de las pistas donde va particularmente bien. Pero repito, según mi punto de vista, de aquí al final del campeonato será una montaña rusa entre Ducati y Aprilia".

El equipo revelación del momento es sin duda alguna Trackhouse, que después de hacer dos dobletes en Assen, colocó a sus dos pilotos en el podio en Assen, con Ai Ogura siendo incluso segundo en el Mundial, a solo 14 puntos de Martín. A Tardozzi se le preguntó qué papel podrán tener, según él, en la lucha por el título.

"Se jugarán el Mundial. Hay seis pilotos, entre ellos dos, en poquísimos puntos. Me parece que Ogura es segundo a 14 puntos, Raúl Fernández está un poco más atrás pero ha demostrado un gran potencial, también ha ganado dos sprint, así que yo digo que los dos Trackhouse se juegan el Mundial. Al igual que Marc, Diggia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Nosotros esperamos dar algo a Pecco Bagnaia para hacerle crecer, hacerle ganar carreras, y quizá ponerlo en el podio más a menudo", concluyó.