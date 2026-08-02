WRC - Pajari repite hazaña y gana en Finlandia con triplete de Toyota

Martins Sesks

Sami Pajari se ha proclamado vencedor del Rally de Finlandia, tan solo dos semanas después de haber logrado su primera victoria en el WRC en Estonia. El piloto finlandés repite así victoria en casa y pone el broche final a una décima prueba del campeonato que fue absolutamente trepidante, marcada por una sucesión de incidentes, errores y giros inesperados hasta el último día.

La última especial de la prueba, Himos-Jämsä 2 (30,02 km), era idéntica a la disputada por la mañana. Larga, rápida y especialmente exigente, aún podía deparar algunas sorpresas. Finalmente, fue Elfyn Evans quien logró el último mejor tiempo del rally, por solo una centésima por delante de Oliver Solberg, mientras que Adrien Fourmaux cedió 2,9s respecto al galés.

Sin embargo, Solberg vivió un final de rally especialmente difícil. Las imágenes que se han difundido tras la primera especial del Super Sunday mostraban al sueco con dolor y con dificultades para caminar. Al parecer, el piloto de Toyota se lesionó la espalda tras saltar con su coche y tener un mal aterrizaje en uno de los numerosos saltos de Himos-Jämsä. A pesar del dolor, se empeñó en continuar y logró llegar a la meta de la última especial, para acabar finalmente en segunda posición en el rally.

Las desgracias de Takamoto Katsuta, que ya se encontraba en grandes apuros desde el inicio del fin de semana tras haber quedado relegado a los últimos puestos el viernes, continuaron. El japonés se salió en la Etapa 20 y chocó de frente contra un árbol.

Aunque pudo reanudar la marcha, Katsuta tuvo que terminar la especial a baja velocidad, cediendo 1:33 respecto a sus rivales. Este nuevo incidente le hizo perder una posición en la general a favor de Thierry Neuville, al tiempo que puso fin a sus aspiraciones para el Super Sunday y la Power Stage, que acabaron siendo ganados por Elfyn Evans.

Foto de: McKlein Photography / LAT Images vía Getty Images

Dadas las diferencias ya considerables al inicio de esta última jornada, la clasificación general no ha variado demasiado. Es cierto que Sami Pajari recuperó el liderato tras el abandono de Sébastien Ogier, pero el finlandés fue, sobre todo, uno de los pocos que superó este fin de semana sin cometer ni un solo error, mientras que muchos de sus rivales cayeron en las trampas de las carreteras finlandesas, rápidas e implacables.

La lista de víctimas es larga: Jon Armstrong, Esapekka Lappi, Thierry Neuville, Elfyn Evans, Martins Sesks y, finalmente, Sébastien Ogier. Por su parte, Pajari ya había mostrado un gran ritmo desde el jueves, manteniéndose constantemente a la altura de los dos pilotos que parecían destinados a disputarse la victoria: Ogier y Evans.

El finlandés supo aprovechar a la perfección los errores de sus rivales antes de gestionar su ventaja en la última parte del rally y hacerse con su segunda victoria consecutiva en el WRC, solo dos semanas después de su triunfo en Estonia.

Adrien Fourmaux, por su parte, vivió un fin de semana más irregular. Tras un gran rendimiento al inicio de la prueba el jueves, el francés se vio afectado por las condiciones meteorológicas el viernes, cuando tuvo que lidiar con las peores condiciones de la pista tras la llegada de fuertes chubascos. Durante mucho tiempo en posición de luchar por el podio, intentó luego resistir el avance de Elfyn Evans, quien logró hacer una remontada increíble a pesar de salirse de la pista y dar una vuelta de campana el sábado.

El galés, líder del campeonato, logró así limitar los daños al subir finalmente al podio, cuando parecía haberlo perdido todo unas horas antes. Pero el gran ganador de la jornada sigue siendo Sami Pajari, que aprovecha al máximo los errores de Evans y Katsuta, así como el abandono de Ogier, para dar un gran paso adelante en el campeonato.

Ahora solo quedan cuatro pruebas por disputar en esta temporada 2026 del WRC.

Mejores tiempos del domingo ES19 30,02 km Himos-Jämsä 1 O. Solberg PC20 30,02 km Himos-Jämsä 2 E. Evans

Resultados finales del Rally de Finlandia 2026 del WRC Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2h 27:58.0 2 O. Solberg Toyota +26.7 3 E. Evans Toyota +1:19.5 4 A. Fourmaux Hyundai +1:35.9 5 T. Neuville Hyundai +3:52.5 6 T. Katsuta Toyota +4:18.2 7 J. McErlean Ford M-Sport +4:32.7 8 M. Sesks Ford M-Sport +51:52.4 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +1 h 21:39.6