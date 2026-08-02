El último medio año de Checo Pérez en Red Bull fue "tóxico"
Tras su salida de Red Bull, Sergio Pérez llegó incluso a plantearse poner fin a su carrera: ahora, el mexicano explica la situación le llevó al límite mentalmente.
Christian Horner, Team Principal de Red Bull Racing, y Sergio Pérez, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
Sergio Pérez ha repasado en el podcast "High Performance" la etapa final de su etapa en Red Bull y ha calificado los últimos seis meses como "extremadamente duros". Checo llegó a afirmar lo siguiente: "En realidad, me considero una persona muy resistente mentalmente, pero fue un periodo muy difícil. Incluso diría que fue tóxico".
Y es que, según Pérez, la presión interna en Red Bull era "enorme": se esperaba que el piloto mexicano repitiera los éxitos de años anteriores. Entre 2021 y 2023, había ganado un total de cinco grandes premios como piloto de Red Bull y, en 2023, al quedar segundo por detrás del campeón del mundo Max Verstappen, había hecho posible el primer doblete de Red Bull en la clasificación de pilotos.
Sin embargo, tras un comienzo prometedor con cuatro podios en cinco carreras, la racha de éxitos de Pérez se truncó bruscamente en las siguientes pruebas de 2024: tras quedar cuarto en Miami, ya no pasó del sexto puesto en Zandvoort. Terminó el año en octava posición en la clasificación general del mundial, mientras que Verstappen volvió a proclamarse campeón del mundo con una marcada diferencia de rendimiento.
Las luchas internas de poder empeoraron el ambiente
A la falta de resultados se sumaron, desde el punto de vista de Pérez, las luchas de poder políticas dentro del equipo: "Simplemente tuvimos demasiado éxito. En algún momento, algunas personas se aburrieron de ello y empezaron a pelear unas con otras".
Pérez no dio nombres en este contexto, pero con estas declaraciones podría estar aludiendo al entonces director del equipo, Christian Horner, que tuvo que abandonar el equipo a mediados de 2025 y fue sustituido por Laurent Mekies. Solo entonces volvió la calma a Red Bull, también coincidiendo con la salida de Helmut Marko poco después.
Para entonces, Pérez ya no formaba parte del equipo: había acordado con Red Bull la rescisión anticipada de su contrato en ¡invierno de 2024. Aunque dijo que habían sido "en conjunto cuatro años fantásticos" en Red Bull, debido a los diversos problemas internos aseguró que "quería a toda costa tomarme un respiro", afirmó Pérez. "El año fuera de la Fórmula 1 llegó para mí justo en el momento adecuado".
En 2026, Pérez regresó finalmente: firmó con Cadillac, el nuevo equipo de Fórmula 1. Sin embargo, en el momento de su salida de Red Bull, ese regreso aún no estaba previsto: "Por aquel entonces no sabía si quería volver. Cuando dejé la F1, realmente pensé que podría haber sido todo ya. Y estaba en paz con esa idea", concluyó.
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