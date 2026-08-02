Sainz desconfía de los cambios de la F1 para 2027 y 2028 y explica por qué no son suficientes

Las críticas de los pilotos hacia la nueva era de monoplazas de la Fórmula 1 no cesan, de hecho, Carlos Sainz volvió a mostrar su preocupación por el rumbo que ha tomado la categoría con el reglamento de unidades de potencia de 2026.

Aunque la FIA ya ha anunciado una serie de ajustes en el reparto entre la potencia del motor de combustión y la parte eléctrica para 2027 y 2028 para quitarle importancia a toda la parte eléctrica, el piloto español de Williams cree que esas medidas son solo un parche y que la Fórmula 1 deber ser ya consciente de que se necesita un cambio mucho más profundo.

"Probablemente no", respondió cuando le preguntaron si el paso a una distribución del 58/42 y posteriormente del 60/40 sería suficiente para solucionar los inconvenientes actuales. "Por eso ya están planeando un cambio más grande (se habla de los V8 para 2030 o 2031), porque saben que esto no es lo mejor para la categoría".

Para Sainz, el exceso de protagonismo de la parte eléctrica está condicionando mucho el comportamiento de los monoplazas y alejando a la Fórmula 1 de su ADN.

"Aunque intenten mejorarlo y mejore, creo que todo el mundo sabe que hay demasiada dependencia de lo eléctrico y que hay que volver a lo que siempre ha funcionado en F1".

Las vueltas rápidas en clasificación, el principal punto crítico

Siguiendo en la misma línea, Sainz también lamentó que debido a estas unidades de potencia los nuevos coches han cambiado la experiencia al volante durante las clasificaciones debido a la gestión de la energía.

"Todos echamos de menos las clasificaciones del año pasado, sobre todo en un circuito como Hungaroring o Silverstone. Como ya dije, no vale la pena extenderse mucho más sobre el tema".

"Pero creo que todo el mundo sabe que esto no es lo suficientemente bueno para la F1 y que hay que cambiarlo; se va a cambiar, va a evolucionar. Pero sí, está claro que ninguno de nosotros está disfrutando tanto de los coches como el año pasado en la clasificación", concluyó el piloto madrileño de Williams en la Fórmula 1.

Las palabras de Carlos Sainz se suman a las de otros pilotos como Fernando Alonso o Max Verstappen, que también han cuestionado el elevado peso de la energía eléctrica en la normativa actual. Mientras tanto, la FIA estudia nuevos ajustes a corto plazo para las próximas temporadas, que siguen sin convencer a nadie en el paddock.

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images