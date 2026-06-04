Newey volverá al paddock de la F1 en Mónaco para "ayudar" a Aston Martin

La mano de Adrian Newey ha marcado el diseño de coches que han ganado 14 mundiales de pilotos, y de muchos otros que estuvieron a un paso de conseguirlo.

El año pasado, el veterano ingeniero británico asumió el cargo de director del equipo en Aston Martin, apenas unos meses después de incorporarse al equipo como lo que se describió como "socio técnico gerente".

No es de extrañar, pues, que sus movimientos hayan pasado a ser de interés público.

Newey no ha sido visto en el paddock de la F1 desde que se estrenó como director del equipo en el GP de Australia, durante el cual, en el transcurso de dos ruedas de prensa hizo una serie de declaraciones explosivas que atacaban directamente a Honda. Desde entonces, se da por hecho que ha optado por quedarse en la fábrica, dedicando todos sus esfuerzos a mejorar el problemático coche AMR26.

También se ha rumoreado en el paddock que ha estado padeciendo una enfermedad relacionada con el estrés, y el Daily Mail informó de que había sido hospitalizado por neumonía, a lo que el equipo respondió: "No hacemos comentarios sobre asuntos personales relacionados con los miembros de nuestro equipo".

Pero se da por hecho que Newey viajará al GP de Mónaco y se espera que llegue el jueves.

"Creo que le veremos este fin de semana", dijo el director de operaciones en pista, Mike Krack, en su habitual rueda de prensa previa al evento. "Así que eso es bueno, porque tiene mucha experiencia aquí. Ha ganado muchas carreras aquí, así que creo que sinceramente hay algún consejo que podamos recibir y que nos ayudará a avanzar".

"Así que estamos deseando que llegue ese momento", añadió.

El coche de Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Aston Martin anunció al comienzo de la temporada que Newey no asistiría a todas las carreras y que las funciones del director del equipo en el circuito serían asumidas por otras personas, principalmente por Krack, quien ya había desempeñado ese cargo anteriormente. A su vez, persisten los rumores de que Jonathan Wheatley, el veterano director deportivo de Red Bull que se incorporó a Audi como director la temporada pasada antes de marcharse de forma repentina antes del GP de Japón de este año.

La asistencia esporádica a los grandes premios se ajusta plenamente a la política de Newey en las últimas temporadas, tras presentar su dimisión en Red Bull. El curso pasado, Mónaco fue una de las pocas pruebas a las que acudió.

Para las personalidades de renombre, este es uno de los eventos más fáciles de asistir, ya que el cercano aeropuerto de Niza cuenta con una terminal dedicada a la aviación privada y traslados directos en helicóptero a Mónaco.

La reaparición de Newey no coincidirá con grandes mejoras técnicas en el coche, que el equipo ha pospuesto hasta verano. En su lugar, tendrá que centrarse en optimizar lo que tiene y adaptarse a los retos de Mónaco: los baches y la proximidad de los muros.

La confianza y la concentración del piloto son fundamentales y, desde el GP de Miami, Honda se ha centrado en la manejabilidad de su motor, lo cual, junto a la caja de cambios de Aston Martin, es una pesadilla. El ingeniero jefe Shintaro Orihara confirmó en Mónaco que esto sigue siendo un trabajo en curso.

"En cuanto a la manejabilidad, hemos realizado algunas pruebas en el banco de potencia para mejorar la precisión del par", afirmó. "Hay algunos aspectos que mejorar y ya vimos algunas señales positivas en Canadá, pero también detectamos margen de mejora para Mónaco. Así que hemos estado en Sakura en el banco de pruebas para encontrar la manera de mejorar la precisión en la entrega de par", concluyó.

Shintaro Orihara, Honda Racing Corporation Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images