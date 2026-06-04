Aston Martin hace cambios en el asiento de Alonso para Mónaco: "Será una mejora"

En el último Gran Premio de Canadá saltaron las alarmas en Aston Martin cuando Alonso tuvo que abandonar debido a un problema en el asiento. Desde entonces, la escudería reconoció que era un problema más grave de lo esperado, ya que deberían revisar muchas cosas relacionadas con su posición, altura y demás.

Sin embargo, el hecho de que la Formula 1 haya regresado a la acción en Mónaco, lugar de residencia del piloto asturiano, ha permitido trabajar de una forma más intensa en las modificaciones necesarias para que Fernando Alonso se siente más cómodo.

Así lo ha explicado Mike Krack este jueves en la previa de Montecarlo en declaraciones a Motorsport.com y otros medios: "Sí, hemos hecho [cambios]. Sinceramente, estuvimos aquí desde el martes por la mañana con Fernando. Menos mal que vive a la vuelta de la esquina. Así que el martes le dedicamos mucho trabajo e hicimos muchas variaciones".

Sin embargo, el director de Aston Martin en pista se negó a decir que el problema se haya resultado al 100%, ya que una cosa es la comodidad del asiento en estático y otra muy diferente cuando el coche rueda en pista. Por lo tanto, Krack no descartó más modificaciones, pero sí admitió que ya era "una mejora".

"Ahora, salir a la pista es la verdadera prueba. Cuando te sientas de forma estática, no siempre es lo mismo, pero creo que hemos dado un pequeño paso en la dirección correcta. Estaba ligeramente seguro de que esto supondrá una mejora, pero no me sorprendería que tuviéramos que hacer algún que otro cambio durante los entrenamientos para que se sienta realmente cómodo", dijo.

Cuando le preguntaron si el ángulo del asiento era el gran problema, Mike Krack aseguró que era un cúmulo de cosas, ya que al estar todo conectado, un pequeño cambio en el asiento también puede conllevar cambios en otras muchas partes del habitáculo, por ejemplo, en los pedales o el volante.

"No, creo que no se puede cambiar solo una cosa, porque entonces hay que cambiar los pedales, hay que comprobar la altura de regulación y todo ese tipo de cosas, también hay que cambiar la distancia del volante. Así que nunca es solo una cosa, es un conjunto completo de cambios, y eso lo complica un poco si no lo pruebas en la pista".

Por lo tanto, mañana viernes podría ser un día clave en este sentido, con Alonso centrado en poner a prueba la nueva configuración de su asiento en el AMR26, con la posibilidad de realizar más cambios entre la FP1 y la FP2, o incluso al término de la jornada del viernes, con vistas a la FP3 y la clasificación del sábado.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images