Honda F1 encuentra el "camino correcto" con el motor tras su recurrentes problemas

Madrid.- Honda sigue trabajando incansablemente para mejorar su actual unidad de potencia y, aunque tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se mostraron dubitativos sobre los progresos de los japoneses, especialmente en cuanto a potencia, Shintaro Orihara, director de Honda en F1, aseguró que en Monza se produjeron buenos avances.

En la previa del GP de España en Madring, dijo a Motorsport.com y otros medios: "En los Países Bajos tuvimos algunos problemas de manejabilidad. Luego llevamos algunas medidas correctivas a Monza, principalmente en lo que respecta a la combustión. Así que lo importante es conseguir una combustión estable para proporcionar un par motor estable. Observamos un buen avance en los datos de la FP1 y también recibimos comentarios positivos de los pilotos tras esa sesión".

"A continuación, intentamos optimizar la configuración de los datos a lo largo del fin de semana de carrera, y funcionó bien. Recibimos comentarios positivos de los pilotos tras el segundo día. Así que hemos encontrado la dirección que debemos seguir".

En Madring, Honda buscará seguir mejorando la manejabilidad: "Después de Monza, llevamos todos los datos y comentarios al banco de pruebas y traemos aquí otra medida correctiva para mejorar de nuevo la manejabilidad. Siempre tenemos que mejorar la manejabilidad paso a paso, pero hemos encontrado una buena dirección".

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Al ser un circuito totalmente nuevo, uno de los retos tanto para Honda como para el resto de motoristas será la gestión de la energía, algo que Orihara cree que se irá cambiando durante el fin de semana.

"Hemos realizado algunas sesiones de simulación antes de venir aquí, lo que nos ha dado una idea, pero, pero la mejora del tiempo por vuelta será significativa, así que no hay que entrar en pánico en la FP1, aunque veamos una gran diferencia respecto a la simulación; lo importante es ajustar la gestión de la energía paso a paso, fijándonos en el tiempo por vuelta, y además quizá la clasificación suponga un gran salto con respecto a la FP3, así que deberíamos predecir el comportamiento del piloto y el uso del acelerador según lo que hayamos observado desde la FP1 hasta la FP3, para preparar los datos de cara a la clasificación; creo que ese es un aspecto bastante complicado".

Shintaro Orihara, Trackside General Manager e Ingeniero jefe de Honda en F1 Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En cuanto a la nueva unidad de potencia, que hasta la fecha no ha supuesto un gran paso adelante para Aston Martin, desde Honda aseguran que todavía hay más por sacar tanto en lo que respecto a la manejabilidad como al rendimiento.

"El punto principal es que, aunque hemos observado algunas mejoras, aún tenemos que mejorar la manejabilidad, así que el objetivo principal es mejorar el control de nuestro motor con nuevas especificaciones de combustiónl. Pero también incorporamos algunos pequeños ajustes para mejorar el rendimiento, así que siempre realizamos algún cambio de calibración para optimizar y obtener más rendimiento; no es algo significativo, pero siempre tenemos que mejorar paso a paso".

Mike Krack, jefe de Aston Martin en pista, se mostró de acuerdo con su socio Orihara y elogió la mejora de la manejabilidad del motor Honda, pero pidió más.

"Estoy contento con el paso adelante que hemos dado en Monza: la manejabilidad es un tema importante; no se trata solo del motor, ni solo del chasis, es la combinación de ambos, la reducción de marchas, los frenos, el estado de los neumáticos, a qué velocidad has llegado, el superclipping o lo que sea; así que hay muchos elementos que influyen en esto, pero estoy muy contento con el paso que hemos dado juntos en Monza".

"Ahora bien, el rendimiento no fue muy bueno en Monza, eso está claro, pero para un circuito como este, es bueno contar con la manejabilidad, porque da confianza, y la confianza es lo que te permite atacar cuando los muros están tan cerca; así que es un buen paso adelante, creo que Orihara estará de acuerdo conmigo: la manejabilidad nunca es lo suficientemente buena, siempre se puede mejorar y seguiremos trabajando en ello".