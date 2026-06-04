Lo que preocupa a Colapinto del Alpine A526 para la clasificación de Mónaco
El piloto argentino del equipo Alpine, Colapinto, admite que la forma de calentar los neumáticos para la clasificación puede ser una debilidad en Mónaco.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Después de conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Canadá, con un sexto puesto, el piloto argentino llega al Gran Premio de Mónaco con grandes expectativas, ya que es un circuito que premia a los pilotos que tienen más confianza, un aspecto donde ahora mismo parece destacar.
Sin embargo, hablando en la previa de la carrera en Montecarlo con Motorsport.com y otros medios de comunicación, Franco Colapinto dijo que le preocupa un aspecto concreto del Alpine A526 de cara a este fin de semana: la forma de calentar los neumáticos para las vueltas rápidas de clasificación.
"Si miramos atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, pero aquí no se puede adelantar, así que estamos intentando entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en la sesión de clasificación y qué necesitamos para mejorar en ese aspecto y ser más fuertes los sábados".
Y añadió: "Tenemos algunos problemas cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía necesaria".
"Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación", explicó el argentino.
Pero Franco Colapinto espera que esa debilidad inherente hasta en el Alpine A526 no frene al equipo, ya que tienen planeadas una serie de pruebas en los entrenamientos para intentar ser más competitivos en la clasificación en las calles de Montecarlo.
"Vamos a tener que trabajar en eso en las sesiones de entrenamientos libres para intentar ser más competitivos en la clasificación, porque esa es la clave en este circuito. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición".
No obstante, en lo personal Colapinto reconoce que también tiene algo que mejorar.
"Pero yo todavía no termino de entender completamente cómo lograr que los neumáticos entren en la ventana correcta de funcionamiento, y creo que eso va a ser lo más importante este fin de semana", concluyó.
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