Entrevista exclusiva a Leclerc: "Amo a Ferrari, pero la renovación no fue solo por eso"

El paddock de Montecarlo sigue desierto. A las 09:00h de la mañana, Charles Leclerc ya ha comenzado su larga jornada de compromisos con los medios de comunicación. Le espera una apretada agenda, con felicitaciones por su ya anunciada renovación del contrato que le mantendrá en Ferrari durante al menos otras dos temporadas.

Pero en primer lugar, se ha sentado para hablar con Motorsport.com. Son sus primeras declaraciones tras el anuncio oficial difundido ayer por el equipo de Maranello.

Pregunta: Has firmado tu tercera renovación con Ferrari. ¿Ha sido la que más te ha hecho reflexionar o la decisión ha sido tan natural como en ocasiones anteriores?

Charles Leclerc: "Creo que cada renovación se evalúa siempre con su debida atención y, en este caso, no ha sido diferente a las anteriores. Lo principal es creer en el proyecto. En cuanto al amor que siento por este equipo, ya no es algo que tenga que poner en duda; por lo tanto, desde ese punto de vista no he tenido que pensarlo mucho. Luego está Fred (Vasseur): tenemos una relación única y tengo mucha confianza en que es la persona adecuada para devolver a Ferrari a la cima. También están las señales que hemos visto este año. Estamos por detrás de Mercedes, es cierto, pero veo mucha innovación. En Maranello hay un grupo de personas que está presionando mucho, intentando pensar de forma diferente a como se hacía en el pasado, incluso fuera de los esquemas. Hemos visto soluciones inéditas en el coche y eso me ha dado más confianza, convenciéndome de que este es el equipo con el que quiero estar. Así que, además del amor por Ferrari, que es obvio, también ha habido un razonamiento. Como ha ocurrido en cada renovación".

P: A lo largo de los años, ¿alguna vez has sentido la necesidad de valorar alternativas a Ferrari? Imagino que Nicolas Todt habrá recibido muestras de interés por parte de otros equipos: ¿hasta qué punto ha sido fácil mantenerte centrado en esta opción?

CL: "Nunca he valorado realmente alternativas. Seguramente ha habido conversaciones, también porque después de diez años en este paddock se crean relaciones que van más allá del simple ámbito profesional. A veces hay conversaciones que considero naturales, pero puedo confirmar que son cuestiones que atañen mucho más a Nicolas que a mí. Por mi parte, y quiero dejarlo claro, lo que quería hacer siempre ha estado muy claro".

P: Eres monegasco, pero llevas muchos años viviendo en un entorno profundamente italiano. El año pasado, Lewis Hamilton te definió como 'Mr Ferrari', subrayando lo mucho que te has convertido en parte de la Scuderia. ¿Ha influido este sentido de pertenencia en tu decisión? A veces, salir de la zona de confort puede ser difícil.

CL: "No creo que sea así. A lo largo de mi trayectoria en el automovilismo he cambiado de equipo muchas veces, desde los karts hasta las categorías de formación. Y, aunque te quedes en el mismo equipo, a menudo las personas con las que trabajas cambian de una temporada a otra. Es cierto que llevo ocho años en el mismo entorno, pero también aquí han cambiado muchas personas. La zona de confort nunca ha formado parte de mi razonamiento a la hora de tomar decisiones. Sería un error elegir dónde estar simplemente porque uno se siente a gusto. Lo que quiero es ganar. Siempre lo he dicho. Y lo que realmente deseo es ganar vestido de rojo. Esta renovación nace con el objetivo de devolver a Ferrari a lo más alto".

P: Supongamos que, cuando este acuerdo llegue a su fin, llevarás once temporadas en la Fórmula 1, diez de ellas en Ferrari. Y, sin embargo, solo tendrás 31 años. ¿Alguna vez piensas en lo largo que puede ser aún tu futuro en la categoría?

CL: "Amo este deporte y me considero muy afortunado de poder hacer lo que estoy haciendo. Pero es difícil tener una visión clara del futuro, imaginar cómo me sentiré dentro de dos, tres, cinco o diez años. Depende de muchas cosas. La Fórmula 1 siempre ha sido lo más importante de mi vida, pero también soy una persona que ama a su familia y hoy no sé dónde estaré ni cuál será mi situación dentro de unos años. Podría haber aspectos capaces de influir en mi visión general".

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Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Jayce Illman / Getty Images

P: ¿Tener hijos?

CL: "Por ejemplo, sí. Pero si hoy me preguntáis qué pienso, os responderé que correría en la F1 hasta los 45 años. Sin embargo, no querría estar tan seguro ahora y luego cambiar de opinión dentro de tres años. Repito, hoy es difícil imaginar cómo será mi vida dentro de tres o cinco años. Pero me encanta la F1 y me gustaría seguir el mayor tiempo posible".

P: En el mundo de la Fórmula 1 estamos acostumbrados a escuchar muchas declaraciones de circunstancia. Por eso, algunos han acabado considerando tu "amo a Ferrari" como una frase de rigor. Hoy, al observar tus decisiones, parece evidente que detrás de esas palabras hay mucho más.

CL: "Bueno... ¡espero que a estas alturas ya haya quedado bastante claro! Al principio era el amor por este equipo, por esta marca, por lo que representa Ferrari. Luego, tras diez años en la Ferrari Driver Academy y después en la Scuderia, han surgido relaciones que valoro mucho. Tengo una relación especial con muchísimas personas y esto refuerza aún más mi convicción de querer ganar con este equipo. Todas las personas que trabajan en Maranello lo están dando todo desde hace muchos años y, sí, eso es lo que quiero hacer".

P: Hasta ahora siempre has compartido el box con compañeros más experimentados que tú, desde Vettel hasta Sainz, pasando por Hamilton. ¿Alguna vez has pensado que, tras esta renovación, podría llegar el momento en que seas tú el más experimentado?

CL: "Es extraño, ¿verdad? El tiempo pasa para todos, así que también para mí. Llegará ese momento y creo que será una motivación más. Siempre me ha estimulado medirme con los mejores pilotos del mundo. He tenido la suerte de tener compañeros de equipo muy fuertes como Carlos, Seb y Lewis, de todos ellos he aprendido algo. Pero también me parecería estupendo tener a mi lado a un piloto más joven".

P: Cuando miras tu palmarés y ves ocho victorias en ocho temporadas, ¿prevalece el orgullo por lo que has construido o el pesar por lo que a veces se te ha escapado?

CL: "Sin duda me gustaría tener más victorias y me gustaría haber ganado un Mundial. Son cosas que aún no tengo. Pero he tenido la oportunidad de correr para el equipo con el que siempre he soñado. Y también pienso en la lealtad hacia las personas que me ayudaron en un momento crucial de mi carrera, permitiéndome llegar a donde estoy hoy. Si Ferrari no hubiera creído en mí, no sé si estaría aquí ahora. Es algo muy importante para mí. Claro, en mi palmarés me gustaría tener más éxitos, pero creo que todo el mundo siempre quiere algo más, incluso cuando ya ha ganado mucho. Es cierto que las victorias y el mundial son lo que me falta y lo que me gustaría tener. Espero que llegue pronto".