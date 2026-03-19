Leclerc defiende las carreras de la F1 2026: "No parece tan artificial"

Charles Leclerc considera que los nuevos monoplazas de Fórmula 1 de 2026 no dan realmente la sensación de ser "artificiales", a pesar de que varios pilotos han criticado duramente la última revisión del reglamento.

Los coches de este año son completamente diferentes a los anteriores, con un chasis más ágil y menos carga aerodinámica, mientras que la unidad de potencia depende en mayor medida de la energía eléctrica, con una distribución de casi el 50/50 respecto al motor de combustión interna.

Eso ha provocado un cambio en el aspecto de las carreras durante las dos primeras pruebas de 2026 —Australia y China—, con más batallas rueda a rueda debido a la naturaleza "yo-yo" de los monoplazas.

Durante el Gran Premio de China del domingo, por ejemplo, era habitual que un piloto adelantara en la horquilla de la curva 14 para volver a perder la posición en la recta de boxes, y que la batalla continuara a lo largo de la vuelta.

A Max Verstappen, desde luego, no le gusta nada eso, y afirma que quienes lo disfrutan "no entienden de carreras", mientras que pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz y Esteban Ocon opinan lo mismo.

Lo que no les gusta es la mayor dependencia de la gestión de la batería, pero quienes han estado luchando en cabeza, es decir, los pilotos de Mercedes o Ferrari, han apoyado el nuevo reglamento.

"Me gusta y desde dentro del coche no parece tan artificial", dijo Leclerc, de Ferrari. "Por supuesto, hay adelantamientos que son artificiales, cuando alguien comete un error con la batería y la agota por completo, lo que provoca una enorme diferencia de velocidad".

"Pero creo que todos estamos convergiendo un poco hacia saber dónde no debemos ir y dónde podemos intentar arriesgarnos, y eso crea puntos de adelantamiento muy interesantes. Creo que hoy ha sido una muestra de ello".

Lo que sí se vio el domingo fueron batallas rueda a rueda en el complejo de las curvas 6 a 9 del Circuito Internacional de Shanghai, algo que realmente no se había visto antes. Por ejemplo, la constante batalla entre Leclerc, su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, y el piloto de Mercedes George Russell, quienes se disputaban constantemente las posiciones del segundo al cuarto puesto.

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aunque Leclerc fue finalmente quien se quedó fuera del podio, se marcha de China con una sensación positiva, dado que a menudo ha afirmado que es uno de sus circuitos más difíciles.

"Lo he disfrutado mucho", dijo. "No sé si, si le preguntas al equipo, te responderán lo mismo. Pero yo lo he disfrutado mucho".

"Sinceramente, estos coches de carrera son bastante divertidos y sí, ha sido una carrera genial. Al final, Lewis fue simplemente más fuerte y me alegro por su podio. Por supuesto, estoy decepcionado por haberme quedado fuera del podio, pero sé que lo he dado todo y, al final, Lewis fue simplemente más fuerte este fin de semana".

"Ha sido una batalla muy limpia, dura pero limpia, lo cual ha estado bien, y además hay muchas tácticas desde el interior de la cabina que son realmente geniales. Obviamente, ha habido esa lucha por ver quién adelantaba en la última curva y ambos frenamos muy pronto. Y, por la forma en que se despliega y se gestiona la energía, ha sido una carrera divertida".

Aunque Leclerc se muestra positivo con respecto a la nueva normativa, sigue pensando que la clasificación debería mejorar, ya que ya no recompensa tanto a los pilotos que van al límite.

"Ya no son esos coches con un downforce altísimo que teníamos en el pasado", dijo. "Hay algunas cosas que, por supuesto, tenemos que analizar".

"Para que la clasificación se parezca un poco más a la Fórmula 1, porque siento que hay algo que echamos en falta. Pero sé que la FIA está trabajando en ello y, con suerte, encontraremos una solución para eso".

El cuarto puesto de Leclerc en Shanghai se suma a su tercer puesto en la primera carrera de Melbourne, lo que le sitúa tercero en el campeonato, a 17 puntos del líder, George Russell.