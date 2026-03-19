Sainz vuelve a criticar las reglas de la F1 2026 y señala el gran problema

Carlos Sainz fue uno de los pilotos que más cauto se mostró durante la pretemporada al hablar sobre las reglas de la nueva Fórmula 1, pero eso cambió rápidamente tras la primera carrera en Australia, antes de ser todavía más crítico tras la segunda prueba del curso en China.

Tras la carrera de Shanghái, el piloto español de Williams reconoció que las cosas habían ido mejor debido a la naturaleza del circuito, pero hizo hincapié en que esta unidades de potencia no son válidas para la Fórmula 1.

"Creo que en un circuito como el de China no están tan mal, porque tenemos mucha energía y gran capacidad de recuperación, lo que al final significa que los motores se comportan de forma muy diferente al año pasado, pero no tan diferente como lo hicieron en Melbourne".

"Creo que Melbourne, Monza y Spa está claro que necesitan un replanteamiento. Creo que el desarrollo también contribuirá, pero estoy 100 % seguro de que esta no es la F1 tal y como me gustaría".

"Y también estoy bastante seguro de que la gente de arriba lo ve y lo sabe; cuando ves lo que hacen con los gráficos y todo eso, están intentando hacer todo lo posible por vender algo que, creo que todos sabemos, no es la fórmula adecuada para la Fórmula 1".

Aunque las cosas por ahora no son demasiado prometedores, Sainz cree que la clave será intervenir cuanto antes: "Espero de verdad que haya cambios pronto. Mientras todos sean conscientes de ello, creo que está bien no acertar 100% al principio y luego hacer ajustes para asegurarse de que mejore".

Por ejemplo, el abandono de cuatro coches incluso antes de arrancar la carrera del GP de China, el madrileño cree que es una nefasta imagen para el Gran Circo y, se debe, única y exclusivamente a la gran complejidad de las nuevas unidades de potencia.

"No es una buena imagen para nadie. Creo que no tener a los dos McLaren, un Williams y un Audi en la parrilla demuestra lo difícil que nos lo ponemos al crear motores tan complicados, con un software extremadamente complejo y un uso de la batería muy exigente".

"Tengo en mi mente la Fórmula 1 ideal de cómo debería ser y, sin duda, esta está muy lejos de esto", dijo.

Por otro lado, el modo recta (Straight Mode) tampoco ha convencido a Sainz, quien cree que es un parche para minimizar otros problemas de los actuales motores y coches.

"Creo que el SM es un parche sobre otro parche. Creo que correr con los alerones abiertos en las rectas a 340 km/h, tarde o temprano va a provocar un gran accidente a velocidades muy altas. No me gusta tener que ir a 340 km/h, sin carga aerodinámica y con los alerones abiertos".

"Creo que el parche para una energía muy exigente, un circuito deficiente o un coche como el que tenemos ahora mismo", concluyó el piloto español de Williams, que en China sumó un punto.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images