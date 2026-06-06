30.000 euros por un trozo de cinta adhesiva: elevada multa a McLaren

McLaren ha sufrido una multa bastante elevada por los comisarios del Gran Premio de Mónaco por un incumplimiento técnico relacionado con el sistema de liberación del embrague de su MCL40, detectado tras el problema sufrido por Lando Norris en la segunda sesión de entrenamientos libres.

Nada más salir del túnel, el campeón del mundo vio cómo su coche se le apagaba, y tenía que estacionarlo en la chicane, provocando un Virtual Safety Car que permitiera a los comisarios salir y llevarlo a una zona segura para que se reanudase la acción.

Sin embargo, la intervención —que en parte se vio por las cámaras de televisión— no se desarrolló con tranquilidad, ya que los comisarios tuvieron problemas para empujar el monoplaza mientras trataban de pulsar el botón del CDS (Clutch Disengagement System), es decir, el dispositivo que permite liberar el embrague de la F1 para poder empujarla.

El Delegado Técnico de la FIA reportó la situación a los comisarios, que convocaron a McLaren y a los responsables de la federación de esos aspectos, y decidieron imponer al equipo inglés una multa de 30.000 euros, de los cuales 10.000 quedan suspendidos y no se aplicarán si no reinciden en los próximos 12 meses.

Hay que recordar que a Racing Bulls, en Canadá, les impusieron 30.000 euros de los cuales 20.000 quedaban suspendidos, por lo que McLaren tendrá que pagar el doble que ellos.

Lo que la FIA explicó fue que McLaren dificultó usar el botón de liberar el embrague al haber colocado una cinta adhesiva que lo cubría, por razones aerodinámicas. Y aunque la infracción no parece tan grave como el caso de Racing Bulls, cuyo sistema se dio por defectuoso, los comisarios consideraron que tras lo de Canadá, las escuderías deberían haber sido más cuidadosas.

Además, la avería de Norris ha obligado a McLaren a hacer trabajo extra, saltándose el toque de queda por primera vez esta temporada

"Tras la parada del coche de Lando en pista durante la FP2 de ayer, el equipo realizó un extenso trabajo de cara a la FP3 de esta mañana. Para investigar y solucionar el problema de forma exhaustiva, el equipo decidió saltarse el toque de queda anoche y sustituir el cableado, además de cambiar el paquete ESME dentro del límite permitido".

La parada en pista de Lando Norris en Mónaco durante la EL2. Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Decisión de los comisarios sobre McLaren tras la avería de Norris en la FP2 de Mónaco

"El equipo ha reconocido haber cubierto, por razones aerodinámicas, con cinta adhesiva transparente el botón que hay que pulsar para activar el sistema CDS".

"Según los representantes de la FIA, y tal y como ha admitido el equipo, eso ha comprometido por completo el objetivo del sistema CDS, que está diseñado para ser activado rápidamente por un comisario que lleve guantes de protección. El equipo reconoció que era imposible rasgar la cinta adhesiva y pulsar el botón con la mano sin utilizar una herramienta".



"Los comisarios decidieron imponer una suspensión menor que la penalización impuesta por una infracción del mismo reglamento en la ronda anterior, ya que esta infracción, así como la sanción que le siguió, deberían haber alertado a todos los equipos sobre la importancia del sistema CDS".