Aston y Alonso probaron hasta cuatro posiciones diferentes para resolver el problema del asiento

En la Fórmula 1 es raro ver un abandono que no sea por un accidente o un problema relacionado con el coche, pero en Canadá Fernando Alonso se vio obligado a volver a boxes debido a unos dolores de espalda provocados por una posición en el habitáculo que no era precisamente cómoda.

Alonso sufrió durante todo el fin de semana de Montreal, pero el equipo no logró mejorar la situación a pesar de los numerosos ajustes realizados en el asiento para intentar aliviar el problema, agravado por los numerosos baches y los bordillos de la pista canadiense.

Una situación que, según Mike Krack, director de Aston Martin en la pista, depende de la posición de conducción y de la forma del asiento. Afortunadamente, las primeras medidas correctivas ya se han introducido en Mónaco.

"Trabajamos un poco la semana pasada con reuniones online, intentando encontrar una posición diferente en el coche. Y luego el martes, como vivo aquí, para mí fue muy fácil pasar por el garaje y trabajar un poco en ello por la tarde. Y sí, probamos como cuatro posiciones diferentes", reveló Alonso el jueves en Montecarlo.

"Siempre hay pequeñas diferencias en los nuevos asientos que se fabrican, en un nuevo habitáculo. Uno o dos milímetros de ángulo diferente o un punto de presión distinto bajo la zona del costado, o cualquier otra cosa, pueden llegar a comprimir algún nervio. Y entonces empiezas a perder sensibilidad. Y eso es lo que ha pasado.

"Creo que, si me sentara en el garaje en diferentes asientos de los últimos tres o cuatro años, no notaría nada, porque son muy parecidos. Pero luego, tras 20 o 30 vueltas, puedes empezar a notar la diferencia", explicó.

El asiento de un coche de F1 se moldea con extrema precisión al cuerpo del piloto, partiendo de un molde inicial obtenido haciéndole sentarse en una bolsa que contiene una mezcla de espuma. Esta forma se convierte luego en la base para la fabricación en compuesto de carbono de la carcasa definitiva. Pero el problema del Aston parece estar relacionado con unas decisiones demasiado agresivas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Como explicó Krack en Canadá, en el diseño del AMR26 los técnicos (liderados por Adrian Newey) apostaron por una posición más reclinada que en el pasado, con el objetivo de bajar el centro de gravedad y reducir la exposición del casco del piloto al flujo de aire.

Sin embargo, esto ha creado problemas de presión que resultaban muy molestos para la espalda en algunas circunstancias de carrera.

Un problema que Alonso esperaba poder detectar antes, pero también es cierto que en los test, debido a los numerosos problemas con la unidad de potencia, Aston Martin no pudo rodar con continuidad, limitando las tandas a unas pocas vueltas consecutivas. También en las primeras citas los pilotos habían tenido dificultades para terminar carreras, lo que obviamente tampoco ayudó.

Afortunadamente, el problema del asiento es más fácil de resolver y se puede abordar de varias maneras, hasta el punto de que Alonso probó varias soluciones antes de regresar a la posición de 2025:

"Hemos cambiado mucho respecto a Canadá. Así que estoy muy tranquilo, optimista, porque el problema de Canadá, donde me sentía muy incómodo y con dolor, ya no existe. Prácticamente hemos vuelto a la posición del asiento de 2025. Así que, de hecho, puede decirse que hemos vuelto a una base conocida. Nada experimental", dijo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images