Antonelli lidera la FP3 de Mónaco por delante de los Ferrari

La tercera y última sesión de prácticas en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 sólo tuvo un sobresalto debido a un accidente de Oliver Bearman. Por delante, hubo mucha batalla entre Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Después de 60 minutos de bastante acción en la pista, especialmente con el neumático blando, Andrea Kimi Antonelli lideró la tabla de tiempos con un 1:12.720, por delante de ambos Ferrari, con Charles Leclerc a 0.327s y su compañero Lewis Hamilton tercero a una distancia similar de 0.331s.

La cuarta posición en la FP3 de Montecarlo fue para George Russell, tras quedarse a 0.763s de la mejor referencia de su compañero en Mercedes, por delante de Max Verstappen [+0.942s] y Oscar Piastri [+0.978s].

Séptimo acabó el Audi de Gabriel Bortoleto [+1.100s], mientras que octavo fue Isack Hadjar [+1.157s].

El top 10 lo completaron Lando Norris [+1.286s] y Nico Hulkenberg [+1.330s].

Fernando Alonso acabó 21º, con Sergio Pérez 18º y Franco Colapinto 19º, ya que tanto los Aston Martin como los Cadillac y el piloto argentino cerraron las últimas cuatro posiciones de la tabla de tiempos.

Resultados de la FP3 del GP de Mónaco 2026 de la F1

Resumen completo de los Libres 3 de F1 2026 en Mónaco

La tercera sesión de entrenamientos en Montecarlo empezó con bastante tranquilidad, ya que los monoplazas fueron saliendo a la pista poco a poco, todos con neumáticos blandos. De hecho, tras cinco minutos de acción sólo habían salida a rodar siete monoplazas, entre ellos los dos Ferrari.

En cuanto a la tabla de tiempos, Hamilton y Leclerc subieron rápidamente a la parte alta de la clasificación, con el monegasco por delante con un 1:15.184.

Por detrás, los Racing Bulls se colocaban 3º y 4º, con los Aston Martin 5º y 6º, aunque a una distancia considerable. A medida que el resto de coches fueron saliendo a la pista, tanto Stroll como Alonso fueron retrocediendo posiciones.

Hamilton bajó la referencia hasta el 1:14.390, justo cuando Verstappen escalaba a la segunda plaza a 0.119s del británico, con Norris tercero a 1s de distancia.

Los tiempos bajaron todavía más cuando Leclerc y Russell marcaron un 1:13, con el 1:13.748 del piloto de Ferrari como mejor registro. Piastri era tercero, Antonelli cuarto, Hamilton quinto y Norris sexto, todos a menos de medio segundo de diferencia.

Con todos los coches ya en pista, las posiciones traseras volvieron a lo habitual, con los Aston Martin 19º y 20º, por delante de los Cadillac (21º y 22º).

Después de un viernes modesto, los Mercedes escalaron a las dos primeras posiciones para empezar a dejarse ver, pero rápidamente Leclerc les superó con un 1:13.355, antes de que Antonelli volviese a marcar la referencia con un 1:13.137.

Los Audi, sexto y noveno, parecían confirmar que el coche del equipo alemán era bastante competitivo en este revirado trazado de Montecarlo.

Franco Colapito estuvo cerca de provocar una bandera roja al perder el control de su Alpine en Loews, pero por fortuna para él pudo regresar a boxes tras tocar el muro.

Llegando a los últimos 20 minutos de los Libres 3, los equipos fueron llamando a boxes a sus pilotos para realizar los últimos ajustes en sus coches y salir a la pista de nuevo con blandos nuevos para llevar a cabo las simulaciones de clasificación.

Con gomas blandas, Antonelli bajó hasta el 1:12.720, mientras que Russell tenía que abortar su primer intento y Hamilton se quedaba a 0.331s tras un problema con el tráfico.

Leclerc se colocaba segundo, a 0.327s, justo cuando el Haas de Oliver Bearman sufría un accidente en la subida al casino y provocaba la bandera roja, fastidiando así los intentos de muchos pilotos que estaban en vuelta rápida.

La FP3 se reanudó un rato después con cuatro minutos en el cronómetro y las prisas por salir a pista y poder dar una vuelta rápida eran evidentes. Sin embargo, prácticamente nadie pudo mejorar sus cronos y todo acabó igual en la parte alta, con Antonelli por delante de los dos Ferrari y de su compañero Russell.