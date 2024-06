Mercedes niega haber decidido ya que Antonelli será su piloto en 2025

El director del conjunto, Toto Wolff, aseguró que se tomará "tanto tiempo como sea posible" antes de comprometerse con quién será el sustituto de Lewis Hamilton una vez que el heptacampeón se marche a Ferrari a partir de la temporada 2025. El fabricante alemán está considerando si ascender a su joven protegido, Andrea Kimi Antonelli, junto con George Russell, o continuar en su intento de fichar a Max Verstappen, quien todavía tiene un contrato vigente con Red Bull hasta 2028, pero podría considerar dejar Milton Keynes después de la guerra interna que se produjo.

El máximo responsable de Mercedes declaró que, en lugar de intentar atraer al neerlandés con promesas, el equipo debe centrarse en mejorar el ritmo del W15. Además, sugirió que, si cumplen con ello, atraerían automáticamente a mejores pilotos a Brackley.

Aunque las primeras carreras del presente curso fueron complejas, los podios en los grandes premios de Canadá y España dieron esperanzas para pensar que por fin pueden dar un paso adelante. Cuando se le preguntó si el rendimiento que la escudería mostró en las dos últimas citas era suficiente para convencer a Max Verstappen de abandonar el barco, Toto Wolff reiteró la postura del conjunto de que necesitar conseguir aún más velocidad.

"Creo que tenemos que seguir mejorando y mirarnos a nosotros mismos, lo más importante como equipo con nuestros pilotos, Lewis [Hamilton] y George [Russell]", dijo. "Solo tenemos que mejorar y, con suerte, consolidar nuestra capacidad para subir al podio y, en un momento dado, ser capaces de ganar carreras por nuestra cuenta, y los buenos pilotos querrán venir".

Sin embargo, Toto Wolff también dejó claro que no está manteniendo ninguna conversación con Max Verstappen para que rescinda su contrato con Red Bull y vaya a Mercedes en 2025: "No, no hay conversaciones en este momento, porque creo que tenemos que fijarnos en nosotros mismos y en mejorar el monoplaza".

La prensa alemana informó que Mercedes ya decidió ascender a Andrea Kimi Antonelli, y todo ello llega justo después de que la FIA anunciara que estudiará la posibilidad de conceder una dispensa especial para una superlicencia a los pilotos de 17 años, lo que le daría la opción al italiano de debutar antes de ser mayor de edad. Sin embargo, el director de los germanos negó que hubieran tomado la decisión ya, y subrayó que quieren ver cómo evoluciona el mercado antes de fichar al sustituto de Lewis Hamilton.

"No se ha tomado ninguna decisión sobre el piloto, ya he dicho que queremos mantener esta decisión el mayor tiempo posible, porque quién sabe lo que pasará", comentó Toto Wolff.

Mientras, su homónimo en Red Bull, Christian Horner, se mantuvo firme en que Max Verstappen cumplirá con su contrato el próximo año: "Max [Verstappen] va a estar [aquí] el año que viene, lo cual es… ¿Toto [Wolff] sigue hablando de ello? ¿Y qué ha dicho?".

Cuando se le comentó lo que dijo el austriaco, respondió: "¿Dijo que no había conversaciones? Entonces, ¿están hablando [sobre el fichaje], pero no están hablando [con Max Verstappen]? Vale".

Información adicional de Frederik Hackbarth y Ben Hunt

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!