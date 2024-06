La policía no ve delitos en las acusaciones de sabotaje a Mercedes F1

La policía de Northamptonshire (Reino Unido) no ve ningún delito en el correo electrónico anónimo en el que se acusó a la escudería Mercedes de estar realizando un sabotaje peligroso al coche de Lewis Hamilton.

A principios de este mes, un correo anónimo culpo a la escudería de Brackley y especialmente a su director, Toto Wolff, de llevar a cabo un "sabotaje sistemático" del coche, de la estrategia y de la salud mental del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El correo fue enviado a la misma lista de representantes de la Fórmula 1 y de medios de comunicación a quienes se les reenviaron supuestos mensajes de WhatsApp relacionados con la polémica de Christian Horner, a principios de este año.

Durante el pasado fin de semana, en el Gran Premio de España, Wolff descartó que el correo tuviera algo de cierto, o que hubiera sido cosa de uno de los miembros de su escudería. "No es de un miembro del equipo", dijo el austriaco en Barcelona el viernes.

"Cuando recibimos este tipo de correos electrónicos, y estamos recibiendo toneladas de ellos, es molesto, sobre todo cuando hay alguien hablando de la muerte y todas estas cosas", siguió un Wolff que reveló que Mercedes lo había denunciado a la policía para investigar tanto el correo como su origen.

"En este caso en particular, he dado instrucciones para que se investigue a fondo", añadió. "Tenemos a la policía investigando sobre ello. Estamos investigando la dirección IP, el teléfono. Todo eso porque el abuso online de esa manera tiene que parar. La gente no puede esconderse detrás de sus teléfonos o sus ordenadores y [atacar] a equipos o pilotos de una manera como ésta".

Este martes, sin embargo, la policía explicó que no encontraron delitos penales que se hubieran cometido en este asunto, pero que sí habían aconsejado a Mercedes cómo proceder en caso de que se repita.

"La policía de Northamptonshire recibió un informe el 12 de junio sobre un correo electrónico que había circulado dentro del equipo Mercedes AMG F1", dijo un portavoz de la policía de Northamptonshire a la BBC, la televisión pública del Reino Unido. "No se constató que se hubiera cometido ningún delito. Sin embargo, se asesoró sobre cualquier otro correo electrónico que el equipo pudiera recibir".

Cabe recordar que Hamilton dejará Mercedes por Ferrari al final de la temporada 2024.