Mercedes F1, dispuesta a esperar a Verstappen hasta el final

La salida de Hamilton rumbo a Ferrari dejó a Mercedes ante la necesidad de buscar un sustituto para la temporada 2025, pero cuatro meses después, ni han tomado la decisión, ni parecen cerca de tomarla. O en realidad sí, pero su elección no depende de ellos, sino de un Max Verstappen que pudiera decidir un sorprendente cambio de aires.

Toto Wolff nunca ha ocultado que el primer deseo sería hacerse con el tricampeón si sale de Red Bull, pero se trata por tanto de un Plan A supeditado a la decisión de otra persona. Y para lograr convencerle, de cara a 2025 o a 2026, sabe que el único camino es fabricar un coche ganador.

Cuando en una entrevista con DAZN F1 le preguntaron si uno de sus sueños era trabajar con Verstappen en el futuro, Wolff contestó: "Creo que estamos en una realidad brutal en este deporte, que no hay lugar para los sueños. Si tenemos un buen coche o si tenemos el mejor coche, los pilotos querrán correr con él. Y creo que ese debe ser nuestro principal objetivo".

Sin embargo, Wolff también aseguró que no está teniendo conversaciones con Verstappen, solo centrándose en mejorar su monoplaza, a lo que Christian Horner respondió con ironía: "Max estará aquí el próximo año. ¿Y Toto dice que no hubo conversaciones? ¿Entonces están hablando [sobre fichar a Verstappen] pero no están hablando con él? Ajá..."

Si Verstappen se queda, entonces Mercedes tiene claro que Andrea Kimi Antonelli, su piloto junior que este año compite en Fórmula 2, es el elegido. Ante la pregunta de qué pasará con el joven (17 años), Wolff dijo que lo que quiere es verle en la categoría reina, pero no ocultó que podría ser con su escudería, con un equipo cliente... en el papel de tercer piloto: "Me gustaría mucho verle en la Fórmula 1 el año que viene, pero si es con nosotros o con otro equipo o como piloto de pruebas, no lo sé".

Con eso, Wolff confirmó que aún no han tomado la decisión, y que seguirán esperando: "No se ha tomado ninguna decisión sobre ningún piloto. Dije que queremos mantener esa decisión el mayor tiempo posible, porque quién sabe qué pasará".

En la lista de Mercedes también figuró el nombre de Carlos Sainz, que el propio Wolff mencionó durante las primeras semanas tras el anuncio de Hamilton. Sin embargo, pronto quedó claro que no se ejecutaría esa opción, y Wolff la explicó así: "Queremos centrarnos en una generación completamente nueva si al final fuera Kimi, o ver lo que hace Max. No queríamos hacer esperar más a Carlos, porque creo que podríamos tomar una decisión en noviembre. Quiero decir, Carlos es un piloto que ha ganado con Ferrari, pero todo esto viene por la decisión de que Ferrari decidiera poner a Lewis Hamilton en el coche para el próximo año".

Por tanto, aún habrá que esperar varios meses, salvo bombazo de Verstappen, para conocer quién será el compañero de George Russell el próximo curso.