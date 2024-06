Alonso y su relación con Stroll, una que no tuvo "en el pasado"

Una de las noticias del fin de semana en el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 fue la renovación de Lance Stroll por varias temporadas con Aston Martin, lo que le asegura al canadiense un asiento en la parrilla hasta al menos el primer curso de las nuevas reglas técnicas en los monoplazas. Debido a esa novedad, se le cuestionó a Fernando Alonso qué le parecía, quien aseguró estar muy contento por él y por lo que supone para la escudería.

"Es una gran noticia para el equipo, él estaba pensando un poco en su futuro, o lo que sea que estaba esperando, pero, para nosotros, creo que es una gran noticia, ya que conoce la escudería muy bien. Además de en Williams, pasó su trayectoria en este entorno con el mismo grupo de personas, y puede mejorar", explicó el asturiano, quien fue más allá y afirmó que no tuvo un compañero igual.

"Es una persona muy dedicada y comprometida con su trabajo, pasa mucho tiempo en el simulador, vive en el Reino Unido, y eso ayuda, pero siempre hemos estado en constante conversación sobre el equipo, y sobre las cosas en el coche, incluso los dos últimos días a través de WhatsApp, incluso el domingo por la noche después de Barcelona, intercambiamos un texto bastante grande", dijo. "Es algo que no recuerdo haber tenido con todos los compañeros de equipo en el pasado, y siempre ha sido muy abierto y pregunta muchas cosas en el lado del pilotaje, en las técnicas de frenado, diferentes tipos de circuitos"

"Hay algunos trazados en los que históricamente he sido muy competitivo, y algunos circuitos que en los que lo fue Lance [Stroll], y tratamos de entender por qué. Hay un patrón siempre que parece que seguimos en algunas curvas que nos gustan más que las demás, y las que nos gustan menos", comentó Fernando Alonso. "Hemos sido muy abiertos, incluso trabajando en el simulador en esas técnicas, así que ya ese tipo de cosas son muy importantes para el equipo".

"Y como ya he dicho varias veces, estoy aquí en este equipo por un proyecto a muy largo plazo en mi vida, en mi carrera, e incluso cuando no esté pilotando, espero que Lance tome las riendas de este equipo, y le apoyaré, incluso cuando no esté al volante", aseguró con vistas a una posible retirada dentro de varios años en Silverstone.

