Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

Fórmula 1
GP de Austria
Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Moto3
Assen
OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

Fórmula 1
GP de Austria
La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"

Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”
Fórmula 1 GP de Austria

La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

El cambio reglamentario permite que el presidente de la FIA y los responsables de otros órganos puedan permanecer en el cargo más allá del anterior límite de 12 años.

Filip Cleeren Ronald Vording
Editado:
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Las Asambleas Generales Extraordinarias de la FIA celebradas en Macao han aprobado la eliminación de los límites de mandato para sus distintos órganos, incluida la presidencia de la FIA, en una decisión que muchos interpretan como un nuevo paso del presidente, Mohammed Ben Sulayem, para consolidar su poder.

Durante la reunión celebrada esta semana en Macao, los clubes miembros y los delegados de la FIA de todo el mundo votaron a favor de una amplia serie de cambios en los estatutos y el reglamento interno del organismo rector del automovilismo. Entre las principales modificaciones, el comunicado de la FIA destacó que "se han eliminado los límites de mandato para los órganos de la FIA".

La FIA explicó que esta medida, que se entiende fue impulsada por Ben Sulayem y aprobada por una amplísima mayoría, busca armonizar sus estatutos con los de otros órganos de la FIA, que hasta ahora tampoco contaban con límites de mandato.

"Los Estatutos de la FIA se han actualizado para establecer un enfoque coherente sobre los límites de mandato en todos los órganos de la FIA, en línea con los Consejos Mundiales y el Senado", explicó un portavoz de la FIA. "Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por una supermayoría durante las Asambleas Generales Extraordinarias. Los órganos de la FIA conservan plena autoridad para elegir democráticamente a los responsables que consideren adecuados".

Además, la FIA ha reforzado los criterios de elegibilidad para que resulte más difícil presentarse a la presidencia. "Los criterios de elegibilidad para el presidente de la FIA se han reforzado y están más alineados con los criterios ya existentes para el resto de candidatos que forman parte de la Lista Presidencial", señala el comunicado.

"El nombre del Comité de Nominaciones ha sido cambiado por el de 'Comité de Evaluación de Elegibilidad', con el objetivo de reflejar mejor sus responsabilidades".

Los nuevos criterios exigirán que cualquier candidato potencial demuestre una experiencia significativa dentro de un miembro o un órgano de la FIA.

FIA President Mohammed Ben Sulayem, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

FIA President Mohammed Ben Sulayem, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

En teoría, los cambios en los estatutos permitirán que un presidente en ejercicio pueda seguir al frente de la FIA de forma indefinida, siempre que no sea derrotado en unas elecciones o alcance el límite de edad de 70 años antes de presentarse a una nueva reelección.

Ben Sulayem, de 64 años, fue reelegido sin oposición a finales de 2025 para un segundo mandato de cuatro años, por lo que ya podía optar a un tercer mandato en 2029 independientemente de este cambio. Sin embargo, alcanzaría el límite de edad durante ese tercer mandato, lo que le impediría presentarse a un cuarto, salvo que en futuras asambleas generales impulsara una nueva modificación para eliminar también esa última restricción.

"Las decisiones aprobadas hoy por nuestros miembros reflejan el progreso continuo que estamos logrando juntos como Federación", afirmó Ben Sulayem. "Gracias a un gobierno más sólido, una mayor disciplina financiera y una visión clara a largo plazo, estamos construyendo una FIA mejor preparada para apoyar a nuestros miembros, fortalecer nuestros campeonatos y servir al automovilismo y a la movilidad en todo el mundo".

Más de la FIA:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"
Siguiente artículo Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

Mejores comentarios
Más de
Filip Cleeren

La FIA declara "alerta por calor" en el GP de Austria 2026 de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La FIA declara "alerta por calor" en el GP de Austria 2026 de la F1

La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Hamilton pide a la FIA más medidas para reducir el "ridículo" coste del automovilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Hamilton pide a la FIA más medidas para reducir el "ridículo" coste del automovilismo

Últimas noticias

A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

Fórmula 1
GP de Austria
Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Moto3
Assen
OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028