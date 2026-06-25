La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

Las Asambleas Generales Extraordinarias de la FIA celebradas en Macao han aprobado la eliminación de los límites de mandato para sus distintos órganos, incluida la presidencia de la FIA, en una decisión que muchos interpretan como un nuevo paso del presidente, Mohammed Ben Sulayem, para consolidar su poder.

Durante la reunión celebrada esta semana en Macao, los clubes miembros y los delegados de la FIA de todo el mundo votaron a favor de una amplia serie de cambios en los estatutos y el reglamento interno del organismo rector del automovilismo. Entre las principales modificaciones, el comunicado de la FIA destacó que "se han eliminado los límites de mandato para los órganos de la FIA".

La FIA explicó que esta medida, que se entiende fue impulsada por Ben Sulayem y aprobada por una amplísima mayoría, busca armonizar sus estatutos con los de otros órganos de la FIA, que hasta ahora tampoco contaban con límites de mandato.

"Los Estatutos de la FIA se han actualizado para establecer un enfoque coherente sobre los límites de mandato en todos los órganos de la FIA, en línea con los Consejos Mundiales y el Senado", explicó un portavoz de la FIA. "Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por una supermayoría durante las Asambleas Generales Extraordinarias. Los órganos de la FIA conservan plena autoridad para elegir democráticamente a los responsables que consideren adecuados".

Además, la FIA ha reforzado los criterios de elegibilidad para que resulte más difícil presentarse a la presidencia. "Los criterios de elegibilidad para el presidente de la FIA se han reforzado y están más alineados con los criterios ya existentes para el resto de candidatos que forman parte de la Lista Presidencial", señala el comunicado.

"El nombre del Comité de Nominaciones ha sido cambiado por el de 'Comité de Evaluación de Elegibilidad', con el objetivo de reflejar mejor sus responsabilidades".

Los nuevos criterios exigirán que cualquier candidato potencial demuestre una experiencia significativa dentro de un miembro o un órgano de la FIA.

FIA President Mohammed Ben Sulayem, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

En teoría, los cambios en los estatutos permitirán que un presidente en ejercicio pueda seguir al frente de la FIA de forma indefinida, siempre que no sea derrotado en unas elecciones o alcance el límite de edad de 70 años antes de presentarse a una nueva reelección.

Ben Sulayem, de 64 años, fue reelegido sin oposición a finales de 2025 para un segundo mandato de cuatro años, por lo que ya podía optar a un tercer mandato en 2029 independientemente de este cambio. Sin embargo, alcanzaría el límite de edad durante ese tercer mandato, lo que le impediría presentarse a un cuarto, salvo que en futuras asambleas generales impulsara una nueva modificación para eliminar también esa última restricción.

"Las decisiones aprobadas hoy por nuestros miembros reflejan el progreso continuo que estamos logrando juntos como Federación", afirmó Ben Sulayem. "Gracias a un gobierno más sólido, una mayor disciplina financiera y una visión clara a largo plazo, estamos construyendo una FIA mejor preparada para apoyar a nuestros miembros, fortalecer nuestros campeonatos y servir al automovilismo y a la movilidad en todo el mundo".