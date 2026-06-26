A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

Esteban Ocon afirmó que “la gente puede decir lo que le dé la p**a gana” sobre su futuro en la Fórmula 1, ya que él solo se centra en mejorar su suerte.

Empiezan a persistir las dudas sobre el futuro del piloto de 29 años, ya que su contrato acaba al final de la temporada 2026 y ha tenido problemas desde que se unió a Haas F1 en 2025.

La temporada pasada, fue superado por su compañero de equipo debutante Oliver Bearman, que terminó tres puntos por encima gracias a un sólido final de curso.

Bearman ha mantenido ese impulso en 2026 al situarse 11º con 18 puntos tras siete rondas, mientras que Ocon ha caído al 16º puesto con una puntuación de solo tres, lo que deja su futuro incierto.

El tiempo empieza a agotarse, y el jefe de Haas, Ayao Komatsu, reveló en mayo que el equipo debería decidir su alineación de 2027 este verano, y que Bearman tiene muchas papeletas para seguir.

Así que, cuando se le preguntó por su futuro antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana, Ocon dijo: "Tengo la confianza del equipo. Tengo la confianza de Ayao".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estoy centrado con el equipo en intentar mejorar las cosas que tenemos bajo control. Así que estoy tranquilo por mi parte, intentando hacer lo mejor que podemos, centrándonos en las cosas correctas".

“La gente puede decir lo que le dé la puta gana, para ser sincero, me importa una mierda y solo quiero hacer un buen trabajo para todos".

"Han sido tres, cuatro carreras en las que ha sido bastante duro para todo el equipo. Por supuesto, hemos sumado algunos puntos, pero no los suficientes, no lo que queremos, y necesitamos volver a estar en forma y nos lo merecemos".

"Obviamente, estamos trabajando muchísimo, pero aún tiene que llegar y dar sus frutos".

Ocon ha mantenido, sin embargo, el mantra de que sus dificultades provienen de problemas con el coche, ya que atribuyó su mal rendimiento de 2025 a inconvenientes con la frenada del VF-25.

Aunque actualmente no está claro con qué está teniendo problemas específicamente en 2026 —siguen surgiendo varios—, cree que deben solucionarse primero antes de que sus resultados empiecen a mejorar.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Como piloto, el rendimiento en pista es de lo que debo ocuparme. Lo demás es algo que va con ello", añadió.

"Tenemos problemas más grandes con el coche en este momento que eso. Así que eso es lo que tenemos que solucionar primero".

"Si solucionas los problemas del coche y le sacas más rendimiento, todo irá más fácil, obviamente".

"Pero me siento confiado con todo. Siempre habrá rumores. Cuando la gente mira la imagen desde París... pero estamos en Austria, y cuando miras en profundidad y sabes por qué no tengo muchos puntos este año y todas estas cosas, bueno, queda más claro".

"Así que las verdaderas razones las conocemos en el fondo, el equipo y la gente cercana. Eso es lo más importante. Sabemos que estamos haciendo el trabajo correcto”.