Análisis: así cambia Mercedes su W17 tras el veto de la FIA al polémico difusor

Aquí está la primera imagen del fondo plano de Mercedes modificado tras la larga polémica que, por un lado, llevó a los aerodinamicistas de Brackley a buscar la aprobación definitiva para una solución muy al límite del reglamento y que, finalmente, la FIA decidió rechazar después de la presión ejercida por otros equipos y, en particular, por Ferrari.

El equipo dirigido por James Allison introdujo en Canadá, junto al importante paquete de mejoras estrenado en Montreal, una curiosa solución en el borde de salida del difusor. Esta incorporaba unas extensiones triangulares que daban un aspecto dentado o "serrado" a la zona más cercana al eje central, mientras que en la parte superior se podían observar unos generadores de vórtices con forma ojival.

Mercedes W17: el difusor cuestionado con las serraciones y las formas ojivales Foto de: AG Photo

Ferrari ya había presentado durante el invierno un concepto muy similar, pero la Scuderia vio cómo la idea desarrollada por Diego Tondi y su equipo era rechazada. Sin embargo, posteriormente se encontró de forma inesperada esa misma solución en el Mercedes W17. En Maranello, lógicamente, no sentó nada bien y solicitaron a la FIA una aclaración reglamentaria para decidir si retomaban su idea original o si, por el contrario, Mercedes se vería obligada a abandonarla.

Al parecer, la FIA se ha pronunciado en contra de las serraciones del difusor y, como suele ocurrir cuando se rechaza una solución técnica, la decisión se comunica inmediatamente a todos los equipos para evitar que inviertan recursos del límite presupuestario en un concepto que no será permitido.

Se había comentado que Mercedes había solicitado margen hasta Silverstone para adaptar sus fondos planos a las nuevas especificaciones reglamentarias. Sin embargo, nuestro compañero AG Galli logró captar el momento en el que los mecánicos del equipo de Brackley montaban el nuevo fondo en el W17.

No queda rastro de la compleja configuración anterior: tanto las extensiones dentadas como los generadores de vórtices ojivales han desaparecido, dejando paso a dos pequeños nolders situados en el borde de salida superior del difusor.

Será interesante comprobar mañana, durante los entrenamientos libres, cuánto puede afectar este paso atrás en términos de rendimiento. La imagen también muestra una pequeña expansión en una de las esquinas del difusor, además de un interesante generador de vórtices situado sobre el primer flap de la cascada de elementos ubicada en el exterior del difusor.

Mercedes ha tenido que aceptar el rechazo de la FIA, pero ha tratado de recuperar por otros medios parte de la carga aerodinámica que previsiblemente perderá con esta modificación.