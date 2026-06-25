Colapinto: "Briatore fue muy duro conmigo, pero necesitaba serlo"

Hace apenas un día, Flavio Briatore volvía a dejar claro que Franco Colapinto sigue siendo una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro para Alpine. En el podcast Beyond The Grid, el italiano elogió la evolución del argentino, aseguró que todavía no ha mostrado todo su potencial y dejó entrever que, si mantiene este nivel, le gustaría seguir contando con él en 2027.

La respuesta del piloto no tardó en llegar. Lejos de quedarse únicamente con el respaldo público de quien apostó por él cuando todavía era una incógnita en la Fórmula 1, Colapinto quiso explicar qué hay realmente detrás de su relación con Briatore. Una relación marcada por momentos muy duros durante su complicado estreno con Alpine en 2025, pero que, según el argentino, ha sido clave para convertirse en el piloto mucho más sólido que es hoy.

"Escuché un poco lo que dijo. Fueron comentarios muy buenos y fue una entrevista muy divertida", comenzó diciendo este jueves en Spielberg.

Pero, más allá de los elogios, Colapinto quiso poner el foco en el método del italiano. "Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesitaba ser duro. También depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos. Fueron de gran ayuda".

El argentino reconoció que aterrizar en Alpine supuso un cambio importante respecto a lo que había conocido anteriormente. Sin embargo, lejos de verlo como un problema, considera que aquella exigencia terminó acelerando su crecimiento.

"Todos sabemos que Flavio lleva muchísimos años en este deporte y ha tenido tanto éxito que, cuando aprovechas toda su experiencia y sus comentarios para mejorar, entender dónde debes enfocarte y ser más fuerte mentalmente, termina siendo algo muy útil. Con el tiempo se convierte en una fortaleza".

"Confío plenamente en él"

La transformación de Colapinto resulta evidente. Después de sufrir en un Alpine que apenas podía escapar del fondo de la parrilla en 2025, el argentino está firmando la mejor primera mitad de temporada de su carrera en la Fórmula 1, cada vez más cerca del rendimiento de Pierre Gasly y convertido en uno de los nombres propios del resurgir del equipo de Enstone.

Para él, buena parte de ese cambio tiene un responsable. "Desde que llegué al equipo todo fue muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero me ayudó muchísimo a aprender y a mejorar en los momentos más difíciles. Esas situaciones complicadas me hicieron mucho más fuerte y la forma en que él las gestionó conmigo todavía más".

El piloto de Alpine destacó además que el apoyo de Briatore va mucho más allá de su figura como piloto y explicó que su nivel de exigencia es el que está impulsando al equipo a dar un paso adelante.

"Ahora mismo me está ayudando mucho y ha depositado mucha confianza en mí esta temporada. Nos empuja en la dirección correcta. No solo conmigo, también con los ingenieros y con todo el equipo".

"Podemos terminar sextos y él ya está en la fábrica siendo el único que no está satisfecho. Siempre quiere más. Esa es la forma de pasar de ser el último equipo, como el año pasado, a luchar en la zona media y, algún día, pelear por victorias. Creo que esa es la única manera que él conoce para hacerlo, así que confío plenamente en él".

Las palabras de Colapinto llegan apenas un día después de que Briatore evitara confirmar su continuidad para 2027, aunque dejara claro que le gustaría mantener la actual alineación junto a Pierre Gasly si el argentino sigue progresando al ritmo mostrado hasta ahora. Un respaldo que, visto lo visto, parece tener una respuesta igual de contundente desde el otro lado del garaje.