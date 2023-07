El lema de Mateschitz que fue clave en la última parada de Verstappen

Max Verstappen sacaba 24 segundos a Charles Leclerc en los últimos compases de la carrera en el Red Bull Ring, un tiempo, aunque no por mucho, que era superior al que se pierde al entrar en boxes a cambiar neumáticos en el trazado austriaco.

A pesar de esos estrechos márgenes y el riesgo de perder el liderato si la parada salía mal, Red Bull optó por llamar al campeón del mundo a boxes para ponerle neumáticos blandos y así poder conseguir también el punto de la vuelta rápida al momento de cruzar la bandera a cuadros.

El pitstop fue perfecto y Verstappen pudo mantenerse en cabeza y además llevarse el punto extra.

Reflexionando sobre los peligros potenciales de parar cuando los márgenes eran tan pequeños, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, reconoció que la fe que tenía en su equipo de que iban a hacer todo bien significaba que no lo sentía como una apuesta demasiado arriesgada.

Sobre la última parada, dijo: "Era la primera vez que volvíamos aquí desde el fallecimiento de Dietrich, así que fue muy conmovedor que el equipo tuviera una gran actuación".

"Decidimos ir a por la vuelta más rápida en la última vuelta, a pesar del riesgo que suponía hacer mal una parada en boxes. Eso [la ausencia de Mateschitz] estaba en mi mente y su mantra siempre fue 'sin riesgo, no hay recompensa'.

"Pero los mecánicos han estado en tan buena forma, que al final parecía algo de poco riesgo".

Horner admitió que hubo cierto debate sobre el tema en el muro de boxes sobre qué era mejor hacer, pero al final se acordó que parar merecía la pena.

"Hubo un poco de discusión sobre el riesgo frente a la recompensa", explicó. Pensamos en enfriar los neumáticos y hacerlo de la manera más fácil, sin correr el riesgo de una parada en boxes en la que pueden salir mal 400 cosas".

"Entonces Max estaba dejando bastante clara su opinión de que sus neumáticos estaban fatal, y estaba bastante concentrado. Entonces, empiezas a mirar el riesgo. ¿Asumimos el riesgo con terminar con juego de neumáticos por debajo de lo recomendado? ¿O quizás es menos arriesgado entrar en boxes y poner un juego de blandos?".

"Al final, dijimos: 'Mira, vamos a tomar el riesgo.' Y aún tenía tres segundos de margen sobre el Ferrari de Charles cuando salió del pitlane", explicó.

Cuando se le preguntó a Max Verstappen cuánto riesgo creía que corría en esa última vuelta del GP de Austria, respondió: "Para mí no, pero para el equipo, creo que estaban un poco más nerviosos".

"Vi el hueco y me dije 'tenemos que entrar en boxes; quiero hacer la vuelta rápida'. Desde fuera puede parecer un gran riesgo. Pero cuando estás en el coche, para mí, no me pareció un riesgo en lo absoluto", explicó el gran líder de la clasificación de pilotos en este momento.